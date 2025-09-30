Mali: Le procès de l’ex-Premier ministre Moussa Mara ouvert à Bamako

Le procès de l’ancien Premier ministre, Moussa Mara, s’est ouvert au Pôle national de lutte contre la cybercriminalité à Bamako, ont rapporté les médias locaux. Aucun verdict n’a encore été rendu. Son avocat, Mountaga Tall, avait indiqué que la procédure portait sur une demande de libération provisoire et l’examen du fond de l’affaire. La requête de mise en liberté conditionnelle a toutefois été rejetée.

Moussa Mara, incarcéré depuis août, est poursuivi pour « atteinte au crédit de l’État » et « incitation à troubler l’ordre public », après un message publié sur les réseaux sociaux en juillet dernier.