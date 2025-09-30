Mort tragique de l’ambassadeur sud-africain en France : Nkosinathi Emmanuel Mthethwa retrouvé au pied d’un hôtel parisien

L’ambassadeur d’Afrique du Sud en France, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, âgé de 58 ans, a été retrouvé mort mardi matin au pied de l’hôtel Hyatt Regency, situé à la Porte Maillot dans l’ouest de Paris. Il avait été porté disparu depuis lundi, après que sa femme ait signalé son absence à la police française, suite à la réception d’un message inquiétant de sa part en soirée.

Selon le parquet de Paris, le corps de l’ambassadeur a été découvert directement sous l’hôtel, et les enquêteurs soupçonnent qu’il ait chuté du 22e étage, où il avait réservé une chambre. La fenêtre de cette chambre aurait été forcée, ce qui renforce l’hypothèse d’un saut volontaire. Le dernier signal de son téléphone a été localisé lundi vers 15 heures près du Bois de Boulogne, un grand parc parisien. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de sa mort, avec une recherche policière lancée dès le signalement de disparition, incluant des équipes cynophiles, en raison de craintes d’un possible suicide.

Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, souvent appelé “Nathi” Mthethwa, était une figure emblématique de la politique sud-africaine. Né en 1967, il a commencé son engagement contre l’apartheid dès l’âge de 15 ans, en rejoignant une organisation de jeunesse. Il a ensuite intégré le mouvement clandestin du Congrès national africain (ANC), alors illégal sous le régime ségrégationniste. Après la fin de l’apartheid en 1994, il a gravi les échelons au sein de l’ANC et du gouvernement, occupant des postes clés tels que ministre de la Police et ministre des Sports, des Arts et de la Culture. Nommé ambassadeur en France en 2023, il a pris ses fonctions l’année suivante, exerçant également comme ambassadeur à Monaco et délégué permanent auprès de l’UNESCO. Sa dernière apparition publique remontait à samedi, lors de la commémoration du 109e anniversaire de la bataille de Delville Wood.

Le ministère des Affaires étrangères sud-africain a confirmé le décès, indiquant que les circonstances font toujours l’objet d’une enquête. Ronald Lamola, le ministre sud-africain des Relations internationales, a qualifié cette perte de “tragédie nationale” et d’un deuil partagé par la communauté diplomatique internationale. Mthethwa laisse derrière lui sa femme et ses enfants.

Cette affaire a suscité une vague d’émotion en Afrique du Sud et au sein de la diaspora. Les autorités françaises et sud-africaines collaborent étroitement pour élucider les faits, sans qu’aucune piste ne soit pour l’instant écartée. Des médias français, comme Le Parisien, ont évoqué un possible suicide, bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé. L’enquête se poursuit, et des autopsies ainsi que des analyses complémentaires sont attendues pour apporter plus de clarté sur cette mort soudaine.