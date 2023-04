Paludisme : le Ghana approuve un nouveau vaccin développé à Oxford

Un nouveau vaccin contre le paludisme développé par l’Université d’Oxford a reçu le feu vert des autorités ghanéennes pour être utilisé dans ce pays, une première pour ce vaccin qui suscite beaucoup d’espoir, selon un communiqué publié jeudi.

Le vaccin R21/Matrix-M, développé par des scientifiques de l’Université d’Oxford et fabriqué par le Serum Institute of India, “a été approuvé pour les enfants âgés de 5 à 36 mois, la tranche d’âge la plus exposée au risque de décès dû au paludisme”, selon le communiqué de l’Université.

“On espère que cette première étape cruciale permettra au vaccin d’aider les enfants ghanéens et africains à lutter efficacement contre le paludisme”, est-il écrit.

Le paludisme, maladie parasitaire transmise par les moustiques, a tué 627 000 personnes – principalement des enfants africains – au cours de la seule année 2020. En septembre 2022, les chercheurs d’Oxford avaient déjà fait part de leur espoir concernant ce vaccin.

L’autorisation au Ghana “marque l’aboutissement de 30 années de recherche sur le vaccin antipaludique à Oxford, avec la conception et la mise à disposition d’un vaccin très efficace qui peut être fourni à une échelle adéquate aux pays qui en ont le plus besoin”, s’est félicité jeudi Adrian Hill, spécialiste des vaccins à Oxford, responsable du programme R21/Matrix-M.

Il s’agit d’“un vaccin à faible dose qui peut être fabriqué à grande échelle et à un coût modeste, ce qui permettrait de fournir des centaines de millions de doses aux pays africains qui souffrent d’un fardeau important en matière de paludisme”, a-t-il ajouté.

Le vaccin contient de l’adjuvant Matrix-M, un ingrédient vaccinal breveté par Novavax et également utilisé dans le vaccin Covid de la société de biotechnologie américaine.