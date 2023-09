Port Autonome de Dakar: immersion au coeur des secrets jamais révélés du AGS

Le 15 septembre 2018, sous le règne d’Aboubacar Sadikh Bèye ex-directeur général du Port Autonome de Dakar, une Agence de Gestion de Services a été crée par Aly Issa, représentant du Liban au Sénégal. AGS et le Port Autonome de Dakar sont censés apporter une solution de pointe pour la décongestion portuaire et la fluidité du trafic routier adjacent. Cette solution repose sur un concept innovant d’un parking intelligent de 7 hectares.

Cependant, depuis l’installation de AGS, en collaboration avec l’ex directeur du Port Autonome de Dakar, pas mal de problèmes sont apparus au sein de cette structure. D’après une source travaillant au sein de l’entreprise AGS “cette société est confrontée à beaucoup de soucis” et cela depuis sa création en 2018.

”Quelques temps après la création de AGS, beaucoup de travailleurs ne sont pas payés comme ils le méritent. Les ouvriers travaillent 4 jours par semaine, se relèvent, et gagnent 15 milles franc comme salaire de ces jours de travail. Alors que, chaque jour, l’entreprise reçoit 3000 camions. Et après décharge chaque camions paye 1500FCFA à AGS” dénonce-t-elle.

Employé de la structire, notre source est parti de son propre vécu pour narrer la situation de son entreprise: ”Moi qui vous parle, je travaille au sein de AGS depuis plus de 3 ans et jusqu’à nos jours, je reçois un salaire misérable de 150.000FCFA par mois, alors que l’entreprise a un chiffre d’affaire de 300 millions par mois dont les 15% revient au Port”.

Cette situation tant décriée à l’époque de Aboubakar Sadikh Bèye, va s’empirer avec l’arrivée du nouveau DG, MOUNTAGA SY. Ce nouveau patron qualifié de “très absentéiste” au sein du Port Autonome de Dakar est vu aussi comme un patron qui “manque de considération à l’égard de son personnel.” En effet, rajoute notre source: ”pour duper la presse et montrer que tout se passe comme sur des roulettes, le nouveau DG à tendance orienter ses visiteurs au Môle 5 (du Port) alors que de nombreuses anomalies se passent au Môle 8 et 4 ou beaucoup de camions sont bloqués et stationnés sans décharge.”