Macky Sall a posé un acte politiquement inélégant. Juste après la cérémonie officielle de la fête de l’indépendance, le Chef de l’Etat a reçu les ex et actuels présidents des institutions de la République, pour les honorer. Qu’est-ce qui explique l’absence d’Aminata Tall ? Pourquoi a-t-elle été zappée alors qu’elle a soutenu Macky Sall sur tous les fronts, contrairement à ceux qui ont été distingués ?

Pape Diop et Moustapha Niasse pour l’Assemblée nationale, Aminata Touré et Idrissa Seck pour le Conseil économique, social et environnemental, puis Aminata Mbengue Ndiaye pour le Haut conseil des collectivités territoriales ont été distingués. Ils ont tous été élevés à l’ordre national du mérite à l’exception d’Aminata Tall, présidente honorifique du Conseil économique, social et environnemental. Son absence est anormale, injuste et relève d’un acte politique déloyal.

Macky Sall ne devrait pas décorer Aminata Mbengue Ndiaye sans en faire autant avec Aminata Tall. Car lors de l’élection de Macky Sall en 2012, Aminata Mbengue Ndiaye n’avait pas soutenu sa candidature. Au contraire, elle avait soutenu la coalition de Tanor. Donc elle n’est pas plus méritante qu’Aminata Tall qui a été de tous les combats pour élire et réélire Macky Sall.

Quant à Idrissa Seck, il ne mérite pas cette distinction plus qu’Aminata Tall. Non seulement il avait battu campagne pour sa propre candidature en 2019, mais aussi il avait croisé le fer avec Macky Sall. D’ailleurs, l’histoire nous rappelle qu’Idrissa Seck avait combattu Macky Sall lors de la première alternance. Quand Idrissa Seck était Premier ministre sous Wade, il n’avait pas coopté Macky Sall dans sa première équipe gouvernementale.

Concernant Moustapha Niasse, il ne vaut pas plus Aminata Tall. Niasse était même un concurrent de Macky Sall sous la bannière de sa coalition «Bennoo Siggil Sénégal». C’est Pareil pour Pape Diop, il n’a jamais soutenu la candidature de Macky Sall et a toujours mobilisé la nation pour l’évincer. Enfin, au sujet d’Aminata Touré, bien qu’étant de l’APR, elle a farouchement et frontalement combattu Macky Sall quand ce dernier l’avait limogée du Conseil économique, social et environnemental au profit d’Idrissa Seck.

Contrairement à Aminata Touré, même si Aminata Tall a été limogée dudit Conseil au profit d’Aminata Touré, on ne l’a jamais entendu dire du mal, proférer des menaces ou des propos désobligeants à l’endroit de Macky Sall. En tout état de cause, l’opinion nationale et celle internationale ne comprennent pas cet « oubli » de la part de Macky Sall. Ce n’est pas un acte politiquement élégant à l’endroit d’Aminata Tall. Elle a toujours été de tous les combats pour l’élection et la réélection de Macky Sall à la tête de la magistrature suprême.

Cheikh Oumar TALL

Directeur de Publication du mensuel «Le Jour – Al Yawmou».