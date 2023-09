OM : Aubameyang fait l’objet de critiques

C’est avec l’Olympique de Marseille que Pierre Emerick Aubameyang fait ses débuts compliqués. Au terme de 5 matchs, l’attaquant gabonais peine à s’affirmer comme la recrue phare du mercato phocéen.

Décevant au cours de ses cinq premiers matchs de L1, Aubameyang n’a pas été épargné par les médias français.

En 5 rencontres de championnat et encore pas un seul but pour la recrue phare de l’été. Il a eu plusieurs occasions, mais dans l’ensemble, il n’a pas le désir de faire une différence et de se blesser. Le fantôme de Sanchez est en train de rôder… », lit le journal La Provence.

Aubameyang est très inquiet puisqu’il s’est joint à l’OM. C’est bon d’affronter les Panathinaïkos deux fois, mais ce n’est pas suffisant. C’est le chef de la télécabine, l’année dernière c’était Alexis Sanchez et maintenant c’est « Aubam »et il n’est pas là… Marcelino dans son camp ne peut pas influencer son équipe, ses choix sont sans importance, ses amendements ne changent rien et nous ne voyons rien du tout. A Marseille en tout cas, dès que vous installez quelque chose, il faut repartir à zéro l’année suivante car il y a des changements importants dans le personnel et un changement d’entraîneur chaque année »dit le journaliste, pour qui la situation marseillaise n’est pas encore dramatique mais qui a pourtant quelque chose à craindre.