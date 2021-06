L’Observateur dresse la liste des cinq victimes qui ont trouvé la mort par noyade à la plage de Malika.

Il s’agit de : Mounirou Niang, né en 2005, élève domicilié à Keur Massar ; Pape Diallo Sarr, âgé de 14 ans et domicilié à Malika et Sidy Wilane, 22 ans, né à Tambacounda résidant à Malika.

Il y a également Abdoulaye Diagne et Pape Diop, 20 ans, receveur de bus Tata, domicilié à Keur Massar.