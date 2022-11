Le “Nemeeku Tour” continuera de plus belle, dans la tranquillité, et la sécurité de l’homme du peuple sera bien assurée par ces milliers d’hommes et de femmes qui voient en lui l’espoir d’un Sénégal nouveau. Vous ne pouvez pas enlever et kidnapper injustement la garde rapprochée du Président Ousmane SONKO et revenir nous donner des instructions sur quoi que ce soit.

PASTEF a toujours érigé en pratique politique la force de l’argument et non l’argument de la force, mais ne saurait se laisser agresser ou attaquer sans exercer son droit de se défendre. De Aéré Lao à Matam, de Mbour à Fatick, à chaque fois que notre convoi a été attaqué par vos lâches sauvageons, la réponse s’est faite à la mesure de l’affront.

Encore une fois vous êtes minoritaires dans ce pays alors, et c’est d’ailleurs votre devoir, garantir les règles élémentaires des libertés publiques et respecter les droits et libertés individuelles des citoyens!

Nous ne demandons ni plus ni moins!