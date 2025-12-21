Noël sous le signe de l’inclusion: Les enfants au cœur d’une grande communion solidaire

L’hôpital du jour “Keur Khaléyi” de Fann a abrité, ce samedi, une cérémonie de remise de cadeaux à l’intention des pensionnaires du service pédopsychiatrique Keur Birama de l’hôpital de Thiaroye, de l’hôpital des enfants de Diamniadio et Educ Autisme. Un beau spectacle digne de Noël a réuni le Père Noël et des artistes qui ont offert des moments magiques, interactifs et joyeux aux enfants.

Noël est avant tout une fête de solidarité, d’inclusion et de partage, un moment où chacun doit se sentir membre d’une même communauté. Un esprit pleinement incarné par le service de pédopsychiatrie “Keur Khaleyi” de l’hôpital de Fann, qui a uni ses efforts à ceux de l’hôpital du jour “Keur Birama” de Thiaroye, de l’hôpital d’enfants de Diamniadio et de Educ Autisme, à l’occasion d’un arbre de Noël dédié à leurs pensionnaires.

Cette célébration a réuni enfants, parents et personnels soignants autour d’un moment de joie et de communion.

Prenant la parole, Dr Ndéye Awa Dièye, chef du service de pédopsychiatrie de l’hôpital de Thiaroye, a, au nom du Pr Fall, exprimé sa gratitude envers les donateurs, les parents et l’ensemble des collaborateurs ayant contribué à la réussite de cette journée.

“C’est un immense plaisir pour nous d’être aujourd’hui aux côtés de nos enfants. Que ce soit à Fann, Thiaroye, Diamniadio ou à Educ Autisme, nous formons une seule “team”, unie par la même mission : prendre soin des enfants, leur témoigner affection et accompagnement. Le but est d’être ensemble, en communion, pour le bonheur de vos enfants qui sont aussi les nôtres”, a-t-elle déclaré.

Empêché de dernière minute, le Pr Fall devait présider cette journée dédiée aux enfants. Dr Ndéye Awa Dièye, qui le représentait, a également remercié les directeurs des hôpitaux, les bienfaiteurs, les laboratoires et les parents pour leur engagement constant pour la cause des enfants.

La fête a été précédée, le 18 décembre, par une consultation médicale gratuite en pédopsychiatrie, psychomotricité, psychologie, éducation spécialisée et infirmerie, entre autres spécialités.

Jusqu’au 20 décembre, l’hôpital du jour ,”Keur Khaleyi” a ainsi célébré ses 30 ans de prise en charge des enfants en soins institutionnels, aux côtés de “Keur Birama” et de l’école Educ Autisme, véritables piliers de la santé mentale des enfants et adolescents au Sénégal.

L’apothéose des festivités a été marquée par la remise de cadeaux et de repas aux enfants des différentes structures sanitaires. Parents, enfants et personnels soignants ont également vibré au rythme de spectacles de qualité, animés notamment par Dr Taf Guèye, médecin de son état et l’artiste-comédien Matar Diouf, qui ont tenu l’assistance en haleine.

Dans une ambiance festive et chaleureuse, les enfants ont retrouvé le sourire, recevant leurs cadeaux de Noël dans la joie et l’émotion.