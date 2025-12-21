Kéwoulo a appris le décès de Madame Adja Ramatoulaye Bodian, mère de Waly Diouf Bodian, l’actuel Directeur général du Port autonome de Dakar (PAD).

Selon les informations recueillies, le décès est survenu ce dimanche 21 décembre . La levée du corps et l’enterrement ont eu ce même jour, après la prière de 17 heures au cimetière de Yoff.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de Kéwoulo adresse ses sincères condoléances à Waly Diouf Bodiang, à sa famille ainsi qu’à l’ensemble des proches de la défunte.

Que son âme repose en paix.