Ziguinchor : Le Pr. Diomaye chez la maman de Ousmane Sonko

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est à Ziguinchor. Il en a profité pour aller au quartier Hlm, précisément au domicile familial de Ousmane Sonko, pour rendre une visite de courtoisie à la maman de son premier ministre. Il quittera les lieux peu avant 17 heures, pour se rendre à la Gouvernance de Ziguinchor.

Avant cette visite, le chef de l’Etat s’était rendu au chantier de l’aéroport de Ziguinchor. Il y a été accueilli par le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, ainsi que le directeur général de l’AIBD, Cheikh Bamba Dièye.