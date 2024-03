NJCAA – Aminata Tall (Shorter Collège) : « On a fait une très bonne saison malgré notre deuxième place »

L’ex sociétaire de Saint-Louis Basket Club en l’occurrence Aminata Tall âgée de 21 ans, a accordé une interview à Wiwsport. Durant son entretien elle est revenue sur le début de sa carrière. Elle s’est largement prononcée sur la saison de la National Junior Collège Athletic Association (NJCAA) des Etats-Unis, qui vient de s’achever d’où son équipe Shorter Collège a terminé à la deuxième place de sa conférence. – Entretien Pouvez-vous revenir sur le début de votre carrière de basketteuse ?

J’ai débuté ma carrière à Saint-Louis Basket Club à l’âge de 16 ans où j’ai passé la majeure partie de mon temps, par la suite je suis partie à Seed Academy pour un an. Sur ce, une bourse m’a été offerte par NBA Academy raison pour laquelle j’étais à Seed Academy d’ailleurs c’est là-bas que j’ai décroché mon bac avant de venir aux Etats-Unis plus précisément au collège.

Comment avez-vous vécu votre première année aux Etats-Unis ?

Pour la première année, il y avait une grande différence, d’abord tu vis loin de ta famille, mais au fur et à mesure je m’arrivais à s’adapter de la situation, il y’a que des Sénégalaises qui sont là-bas on discute et on se fréquente. Par la suite j’ai fait une transition pour changer de localité et tout devient nouveau pour moi en plus tu recommences à zéro. Au début c’était très difficile mais avec le temps l’adaptation a suivi à vrai dire, Dieu merci tout va à merveille maintenant.

Quelle appréciation faites-vous sur le niveau de la National Junior Collège Athletic Association (NJCAA) ?

Écoutez le niveau de la NJCAA est élevé, il y’a de la compétition on dispute beaucoup de matchs, je jouais deux voire trois fois par semaine. L’année passée j’étais à Walters State pour ma première année, c’est à la fin de la saison que je me suis engagée avec Shorter Collège. Le niveau ça va c’est très rythmé et on prend du plaisir.

Votre saison vient de s’achever, dites-nous comment ça s’est passée ?

La saison s’est bien passée, l’école où je suis ça va aussi, nous avions terminé à la deuxième place de notre conférence. On se réjouit de cette position avec la rude concurrence ce n’était pas évident, personnellement il y’a beaucoup d’amélioration.

Vous-aviez perdu la finale de la coupe contre Sau Tech, qu’est-ce-qui n’a pas marché selon vous ?

Pour être honnête avec vous je croyais dur comme fer que nous allions remporter la finale mais Dieu en a décidé autrement. On avait bien débuté la rencontre à un moment donné on avait même pris l’avantage par quinze points d’écart au premier quart-temps. L’adversaire était plus déterminé que nous avec de l’agressivité surtout. Au troisième quart-temps c’était très serré l’avantage se tournait de chaque côté mais avec un écart minime et au final on nous a battu. Mes co-équipières et moi ont tout donné durant cette rencontre, pour moi on ne devait pas gagner ce match c’est ce qui explique la défaite, mais ça fait mal de perdre quand même.

Quels sont vos principaux objectifs pour le futur ?

Maintenant que la saison a fini depuis le weekend dernier je me concentre sur les études. Je vais y réfléchir si je dois continuer aux Etats-Unis, poursuivre mes études et pratiquer le basket en même temps, pour le moment je ne peux rien dire sur ça.

Rêvez-vous de jouer un jour en équipe nationale du Sénégal ?

Bien sûr que oui ça fait partie de mes rêves de porter les couleurs de ma nation, je suis sénégalaise et pour moi c’est une fierté de défendre les couleurs de mon pays. J’ai été même contactée par le coach lors du Tournoi Qualificatif Olympique, mais je ne pouvais pas répondre à la convocation en raison du refus de mon école et j’étais aussi en pleine saison. Dieu est grand il y aura d’autres opportunités InshaAllah, je continue mes entrainements en tout cas.

Quel est votre poste de prédilection ?

Je peux dire que je suis une polyvalente, car je suis capable d’évoluer au poste 1, poste 2 et poste 3, je n’ai pas ce problème pour jouer sur ces secteurs différents.

Quel est votre mot de la fin ?

Remercier mon coach, le staff, mes co-équipières pour la belle saison qu’on vient de passer, même si on n’a pas remporté le moindre trophée, ce fut quand même une excellente saison. Je remercie aussi le Saint-Louis Basket Club où tout a commencé.