Ngoné Ndour, Sodav : «Je suis la Pca la plus pauvre au monde»

La présidente du Conseil d’administration de la Société sénégalaise du droit d’auteur et des droits voisins (Sodav) Ngoné Ndour, a accordé une interview à nos confrères de «Rewmi quotidien». Occasion saisie par Ngoné Ndour pour répondre aux critiques sur le fonctionnement de la structure.

Revenant sur les critiques, la PCA de la Sodav a répondu que «c’est une question que mes proches et les gens qui m’aiment me posent souvent. Je sais qui je suis. Et ce n’est pas que cela. Je n’ai ni escroqué ni violé. Je suis une passionnée de l’art. La Sodav ne m’a rien apporté. Je n’ai pas de salaire et je paie moi-même mon portable. La Sodav ne m’a pas acheté de voiture ; elle ne me donne que le carburant. Je suis la PCA la plus pauvre au monde. Mes administrateurs sont les administrateurs les plus pauvres au monde».

Elle ajoute également : «Ce qui m’intéresse à la Sodav, c’est de bosser dur et de fournir des résultats. Et c’est grâce à ces résultats que je fournis qu’il y a tout ce bruit. C’est normal, l’argent est le nerf de la guerre.»