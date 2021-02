Plainte de la Sodav: Le Cored blâme Xibaru et avertit Exclusif

Conseil pour l’observation des règles d’éthiques et de déontologie dans les médias (Cored) a rendu un avis sur la plainte la Sodav contre le site Xibaaru et le journal Exclusif. Le tribunal des paires après avoir examiner cette affaire a adressé un blâme pour le site et un avertissement pour le journal.

enant sur les faits le Cored rappelle que les plaignants à savoir Madame Ngoné NDOUR et Monsieur Aly BATHILY respectivement Présidente du conseil d’administration et de Directeur-gérant de la Société sénégalaise du droit d’auteur et droits voisins (SODAV) se sont estimés avoir été diffamé par les deux médias cités plus haut.