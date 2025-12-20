Nécrologie : Le manager de Wally Seck, Baye Zale, rappelé à Dieu ce samedi

Le monde de la culture sénégalaise traverse une épreuve douloureuse en ce début de week-end. Baye Zale, figure connue du milieu du showbiz et assistant manager de l’artiste Wally Seck, s’est éteint ce samedi 20 décembre 2025.

D’après les informations rapportées par nos confrères de Kawtef, cette disparition soudaine plonge l’industrie musicale dans le deuil. Le défunt était reconnu pour son parcours professionnel notable, ayant notamment géré la carrière de Sidy Diop par le passé avant de rejoindre l’équipe de Wally Seck. la rédaction de Kéwoulo présente ses condoléances à sa famille ainsi qu’aux acteurs culturels touchés par cette perte.