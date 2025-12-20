OFNAC: La prestation des 12 membres fixée pour le…

Après leur nomination par le président Bassirou Diomaye Faye, les nouveaux membres de l’OFNAC vont prêter serment. L’audience solennelle à la Cour d’Appel aura lieu le lundi 22 décembre 2025.

Ce sera sous la présidence de M. Abdoulaye BA, Premier président de la Cour d’Appel de Dakar et de Mbacké Fall, Procureur général près ladite Cour.

Comme d’habitude, l’activité aura lieu à la salle 4 du Palais de justice de Dakar. Et juste après cette cérémonie, s’ensuivra le serment des auditeurs de justice.