Fatick : Un faux agent des FDS déféré pour une série de vols de motos-jakarta

La Sûreté Urbaine du Commissariat Central de Fatick a mis fin aux agissements d’un présumé voleur de motos-jakarta qui sévissait dans plusieurs régions du Sénégal.

L’individu a été déféré, hier, devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Fatick pour vols multiples, association de malfaiteurs, usurpation de fonction, escroquerie et actions diverses.

C’est la multiplication inquiétante de plaintes déposées par des conducteurs de motos-jakarta qui a alerté les services de police. Face à cette recrudescence de vols suivant un mode opératoire similaire, les enquêteurs ont lancé une investigation qui a permis d’identifier et d’interpeller le suspect.

Le présumé criminel avait mis au point une méthode particulièrement élaborée pour piéger ses victimes, exploitant leur confiance et le respect inspiré par les forces de l’ordre :

Phase 1 – L’usurpation d’identité : Le suspect se présentait systématiquement comme un agent des Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Cette fausse qualité lui permettait d’instaurer immédiatement un climat de confiance et d’autorité auprès des conducteurs de motos-jakarta.

Phase 2 – La mise en scène crédible : Fort de cette identité usurpée, il demandait aux conducteurs de le transporter vers une Brigade de gendarmerie ou un Commissariat de police. Pour justifier cette destination, il invoquait des raisons professionnelles plausibles : récupérer son arme de service restée au poste ou déposer un courrier administratif urgent.

Phase 3 – L’escroquerie finale : Arrivé à proximité des locaux administratifs, moment où la vigilance des victimes était au plus bas, il parvenait à obtenir les clés de la moto sous un faux prétexte. Une fois les clés en main, il disparaissait définitivement avec le véhicule, laissant les conducteurs désemparés.

L’interpellation du suspect a libéré la parole. Pas moins d’une dizaine de victimes se sont présentées spontanément au Commissariat Central de Fatick pour déposer plainte et identifier formellement l’individu. Ces témoignages convergents ont permis de confirmer l’ampleur des activités criminelles du mis en cause.

Confronté aux témoignages accablants et aux preuves recueillies, le suspect est passé aux aveux lors de ses interrogatoires. Il a reconnu la quasi-totalité des vols qui lui sont reprochés, non seulement à Fatick, mais également dans les villes de Kaolack et Dakar, révélant ainsi l’étendue géographique de ses méfaits.

Plus encore, ses déclarations ont mis au jour l’existence d’un véritable réseau de recel organisé. Les motos dérobées n’étaient pas conservées, mais rapidement revendues dans d’autres localités du pays avec la complicité d’un acolyte. Ce complice, identifié par les enquêteurs, est actuellement en fuite. Les forces de l’ordre ont lancé un mandat de recherche et poursuivent activement leurs investigations pour le localiser et l’interpeller.

Lors de l’opération d’interpellation, les enquêteurs ont procédé à une perquisition qui a permis de saisir plusieurs pièces à conviction importantes :

De nombreuses cartes SIM : Ces cartes téléphoniques multiples servaient vraisemblablement à brouiller les pistes et à compliquer toute tentative de traçage de l’individu par les services de police.

Deux téléphones portables : Ces appareils font actuellement l’objet d’analyses techniques qui pourraient révéler des contacts avec d’autres complices, des victimes supplémentaires ou des acheteurs de motos volées.