Nécrologie : Décès du cinéaste ivoirien, Fadika Kramo Laciné

Le cinéma africain en deuil. Le cinéaste ivoirien Fadika Kramo Lanciné Fadiga (74 ans) est décédé dimanche 5 juin 2022.

Ex-Directeur général l’Office national du cinéma de Côte d’Ivoire, il a remporté en 1981, l’Etalon de Yennenga, le grand prix du 7e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), avec son film “Djéli, contre d’aujourd’hui”.

Le journaliste culturel sénégalais, Baba Diop remémore les discussions de son “ami”

” Un ami que j’avais invité au FESMAN puis nous nous sommes revus à Abidjan où je lui avais fait part de ma frustration de ne plus voir son nom sur les écrans des festivals. Il me disait avoir un scénario et qu il cherchait des financements. Cette discution est vieille de plusieurs années. A tous les Cinéastes de la cote d ivoire de la FEPACI et du monde du cinéma. Je présente mes sincères condoléances. Qu il repose en paix”, a réagi le journaliste sénégalais.

Hugues Dias peiné de la disparition de son “collègue “

” Je suis peiné d’apprendre la perte d’un collègue, directeur de la cinématographie et un ami à mes premières années de direction. Paix à son âme. Étant actuellement au Pèlerinage de Popenguine, je tâcherai de le porter dans mes prières”, a témoigné Hugues Dias l’ancien directeur de la cinématographie et actuellement en poste au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose.