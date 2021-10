C’est une très mauvaise nouvelle que Kéwoulo vient d’appendre. A en croire des informations en provenance de la capitale du mouridisme, le célèbre Tik Tikeur, Mbaye Sapar Sapar, l’infatigable avocat de chat gardé à vue pour avoir mangé des pigeons de Souhaïbou Seck, est décédé ce jour à Touba.

Comédien inspiré, homme de dialogue et mouride convaincu, ce résident de Touba s’est fait connaitre des Sénégalais en faisant des sorties originales sur les réseaux sociaux: Tik Tok, Instagram et Youtube. Sur ces médias de masse, en plus d’avoir toujours défendu le mouridisme et ses enseignements, Mbaye Sapar Sapar a aussi réussi à rendre joyeuse la journée de plus d’un Sénégalais, avec des soties décalées comme lorsque, il y a quatre mois, l’affaire du chat placé en garde à vue à Touba a défrayé la chronique.

Pour rappel, un certain Souhaïbou Seck, qui avait réussi à capturer un chat soupçonné d’avoir décimé une partie de son pigeonnier, a décidé de garder l’animal dans les liens de la détention tout en refusant de “le libérer ni de lui accorder une liberté provisoire ni de lui accorder un contrôle judiciaire; puisque le délinquant n’était pas un politicien et avait été arrêté en flagrant délit”. En conséquence, Seck avait décidé de le traduire devant la justice pour “violation de domicile“, “assassinat”, “vol” etc…Très inspiré dans la communication de leur scénario, les metteurs en scène ont fait appel à Mbaye Sapar Sapar qui a été commis pour “défendre le chat injustement gardé en vue sans qu’aucune preuve ne soit retenue contre lui et privé de nourriture par Seck”.

Face à la situation du chat dont le sort avait ému tout le Sénégal, Me Mbaye Sapar Sapar avait exigé de Souhaïbou Seck la victime de, à défaut d’accorder une liberté provisoire au délinquant, mette fin à la garde à vue. “Il doit être déféré et placé sous mandat de dépôt pour qu’il puisse avoir une plus grand espace. C’est une violation de ses droits que de le regarder dans une cage depuis presque 4 jours alors que la durée légale de la garde à vue est de 48 heures.” A déclaré Mbaye Sapar Sapar.

C’est en avocat de Mousmi -le chat- que Mbaye Sapar Sapar s’est fait connaitre du grand public. Mais, aussi, en s’en prenant gentiment mais sèchement à toute personne qui oserait émettre des avis contraires aux siens sur des pratiques effectuées au cours du Maagal. Oustaz Maodo Faye et compagnie ont tout dernièrement fait ses frais. Avec Baboye 2, il a croisé le fer jusqu’au bout, en accordant toutefois une période de trêve à la très sévère correction promise à l’ancien champion de Pikine.

“Je ne vais pas bastonner Baboye 2 à Touba. Par respect pour le Maagal“, a t-il dit tout dernièrement sous le ton de la plaisanterie, tandis que, de l’autre côté, son adversaire s’étranglait de colère. Très aimé par son public, Mbaye Sapar Sapar -qui avait émis le souhait de disposer d’un véhicule pour ses déplacements à Touba- a vu son rêve se réaliser à la veille de ce Maagal 2021. Malheureusement c’est avec ce véhicule, avec lequel il espérait voir la fin de son calvaire de transport, qu’il a eu un accident ce vendredi. Avec lui, trois personnes auraient péri. A sa famille et à l’ensemble du Sénégal, Kéwoulo présente ses sincères condoléances. Et prie Allah de lui accorder une place de choix au paradis.