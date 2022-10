Musique : Le chanteur Congolais Fally Ipupa décroche son disque d'or

Sorti en 2017, l’album “Tokooos”a noté un retentissent succès avec plus de 50 000 exemplaires vendus à travers le monde. 5 ans après, Fally Ipupaa obtenu la récompense de ses rêves. Sur les réseaux sociaux, la star congolaise a exprimé sa joie et a remercié ses fans qui voulaient tant lui offrir un disque d’or. “Merci à tous mes Warriors, et à tous les amoureux de bonne musique. Merci aux artistes et compositeurs qui ont participé à ce projet. Merci à mes équipes, mon label Elektra France, ceci est votre disque d’OR ! Tokoooos!”, a-t-il déclaré sur la toile.