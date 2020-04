Mort d’Hiba Thiam : 6 des 8 mis en cause envoyés en prison

Il a fallu un peu moins d’une semaine pour que les personnes impliquées dans la mort suspecte de Hiba Thiam soient édifiées par le parquet de Dakar. En effet, 6 des 8 mis en cause ont été inculpés, ce jeudi, et envoyés en prison.

Il s’agit de Dame Amar, sa copine d’origine française, Lalya, Fatima Rigal dite «Poupette», Diadia Tall et Djibril Ndiogou Bassel dit «Nekh» qui sont tous écroués pour « association de malfaiteurs, usage de drogue, non-assistance à personne à danger et violation de la loi sur le couvre-feu ».

Le juge du huitième cabinet a également inculpé et placé sous mandat de dépôt pour le délit de « complicité de violation du couvre-feu et corruption », le policier en service au commissariat central qui avait «escorté » Hiba Thiam et Diadia Tall, selon les informations de Libération online.

Quant à Amadou Niane et Louty Ba, le juge instructeur les a épargnés de la prison. Car, il est attesté que le premier, poursuivi recel de malfaiteur, avait voulu cacher son ami, Dame Amar, alors que le second était le seul à tenter de sauver Hiba Thiam, d’après en tout cas ce qui est ressorti des différents interrogatoires au niveau de la Section de recherches.

Dame Amar & Cie sont donc dans la citadelle du silence en attendant le bouclage, dans au moins 6 mois, de l’instruction confiée au juge Mamadou Seck. Qui, signalons-le, « gère » en même temps les dossiers du fameux «docteur» Amadou Samba, Mamadou Diop Iseg et de Djidiack Diouf, manager de Viviane Ndour.

Pour rappel, Hiba Thiam, qui était jusque-là employée à « Act Afrique », cabinet de consultance dont elle tenait de main de maître les manettes de la direction administrative et financière, est décédée, le weekend dernier, au cours d’une soirée privée aux Almadies.

L’autopsie effectuée sur sa dépouille a révélé qu’elle est décédée suite à un arrêt cardiaque causée par une overdose. Hiba a été inhumée, hier mercredi, dans la plus grande discrétion au cimetière musulman de Yoff. Mais, son affaire continue de faire couler beaucoup d’encre notamment sur l’usage de la drogue dans le milieux de la Jet-set et sur lequel Seneweb promet de revenir plus amplement…