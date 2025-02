Mort d’Ameth Taya (Pikine) : le juge inflige une lourde peine à six policiers…

Les six agents du commissariat de Pikine, soupçonnés de bavure policière ayant entraîné la mort de Mohamed Diop, dit Mohamed Taya, ont écopé d’une lourde peine.

Ce mardi 11 février, le juge du tribunal de grande instance a condamné les six policiers à une peine de trois ans de prison ferme et a accordé à la famille de la victime des dommages et intérêts d’un montant de 50 millions de francs, renseigne Daouda Gueye de FRAPP sur sa page facebook.