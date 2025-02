Farba Ngom face à la justice : un mandat de comparution dans une affaire de 125 milliards de FCFA

Ce lundi, dans les locaux de la Division des investigations criminelles (DIC), le député-maire des Agnam, Farba Ngom, a été officiellement notifié d’un mandat de comparution émis par le Pool judiciaire financier (PJF). Ce mandat s’inscrit dans le cadre d’une enquête portant sur des accusations présumées de blanchiment de capitaux, pour un montant provisoirement évalué à 125 milliards de francs CFA. Cette affaire, qui suscite un vif intérêt public et médiatique, pourrait avoir des implications politiques et judiciaires importantes.

Selon des informations relayées par Source A dans son édition du mardi 11 février, cette procédure judiciaire impose à Farba Ngom de se présenter obligatoirement devant le juge compétent. « Contrairement à une simple convocation, le mandat de comparution revêt un caractère coercitif. Si l’intéressé ne se plie pas à cette exigence, le juge est habilité à émettre un mandat d’amener, autorisant son arrestation immédiate », souligne le journal. Cette mesure vise à garantir la coopération de l’inculpé dans le cadre de l’instruction en cours. Par ailleurs, des sources proches du dossier révèlent que cette enquête s’inscrit dans une stratégie plus large de lutte contre les pratiques de corruption et de blanchiment de capitaux. Le montant astronomique évoqué dans cette affaire reflète l’ampleur des soupçons qui pèsent sur le député-maire des Agnam, connu pour son rôle influent au sein de l’Alliance pour la République (APR).

Dans ce contexte, Farba Ngom est tenu de répondre à cette injonction judiciaire, faute de quoi il pourrait être interpellé à son domicile ou en tout autre lieu. Cette situation délicate soulève des interrogations sur l’impact potentiel sur sa carrière politique ainsi que sur l’image de son parti, déjà fragilisée par d’autres scandales. Le Pool judiciaire financier semble déterminé à faire toute la lumière sur cette affaire, dans un contexte où les attentes du public en matière de transparence et de justice sont de plus en plus pressantes.