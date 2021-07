Mort d’Adama Traoré : Assa Traoré relaxée dans son procès en diffamation

Elle était jugée après avoir publié un texte intitulé “J’accuse” et dans lequel elle nommait les gendarmes qu’elle accuse d’être responsables de la mort de son frère.

JUSTICE – Assa Traoré a été relaxée ce jeudi 1er juillet des poursuites en diffamation intentées par des gendarmes qu’elle avait accusés d’avoir causé la mort de son frère Adama en juillet 2016, après son interpellation à Beaumont-sur-Oise, dans le Val-d’Oise.

“C’est une très belle victoire pour la famille Traoré et une belle avancée dans le combat pour la justice de mon frère”, s’est réjouie auprès de l’AFP Assa Traoré. “Je peux dire que les gendarmes sont responsables de la mort de mon petit frère”, a-t-elle ajouté.

Le “combat personnel et militant” d’Assa Traoré retenu par le tribunal

Trois ans après le décès d’Adama Traoré, sa soeur Assa, devenue une figure de la lutte contre les violences policières, avait publié en juillet 2019 sur Facebook une tribune intitulée “J’accuse”.

Dans une référence à la formule d’Emile Zola, elle citait les noms de plusieurs gendarmes et les accusait dans une anaphore “d’avoir tué (son) frère Adama Traoré en l’écrasant avec le poids de leurs corps”, “de ne pas (l’)avoir secouru” et “d’avoir refusé de (le) dé-menotter en affirmant qu’il simulait”.

“J’assume cette lettre. Si la justice française à laquelle j’étais censée faire confiance avait fait le travail nécessaire, peut-être qu’à ce moment-là, je n’aurais pas eu envie d’écrire cette lettre”, s’était-elle défendue lors du procès début mai.

Dans sa décision, le tribunal considère que les “propos présentent bien un caractère diffamatoire” mais que “les critères de la bonne foi dont se prévaut la prévenue sont réunis”. Pour la 17e chambre du tribunal, “l’excès du propos tenu par Assa Traoré, sur un ton provocateur, et la force des accusations portées contre les gendarmes alors même qu’ils n’étaient ni jugés ni mis en examen doivent nécessairement être appréhendés à la lumière des circonstances de leur publication et du combat personnel et militant ainsi mené par la prévenue”.

Les gendarmes interjettent appel

Une décision qualifiée de “déception” et qui “relève d’une totale incompréhension” pour les avocats des gendarmes mis en cause dans la tribune. “La bonne foi de Assa Traoré, retenue sur une motivation éminemment politique pour la relaxer du délit de diffamation, ne signe absolument pas une vérité de ses propos”, écrivent Sandra Chirac Kollarik et Rodolphe Bosselut, dans un communiqué de presse. Ils ont déclaré interjeter appel de la décision.