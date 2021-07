Délocalisation stade Me Seye : Des Saint-Louisiens s’opposent contre la décision de Mansour Faye

A Saint-Louis, la plateforme citoyenne d’action et d’échange a organisé une marche pacifique pour s’opposer à la décision du maire Mansour Faye de délocaliser le stade Me Babacar Seye, rapporte Sud Fm.

Les initiateurs de la marche réclament des autorités étatiques, la reconstruction de l’infrastructure comme l’avait promis le président de la République durant sa campagne électorale à Saint-Louis.

Les manifestants ont marché du stade Me Babacar Seye à la place Abdoulaye Wade. Une distance de 3 km. Suffisant pour manifeste leur désapprobation à la décision de l’édile. “Nous ne voulons que la paix. Ainsi, nous voulons que le stade Me Babacar ne soit pas délocalisé. Car il nous est utile. Cette infrastructure doit être reconstruite et nous espère qu’avant fin 2021, les travaux vont démarrer”, a déclaré le porte-parole, Birane Boye.