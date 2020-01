Meurtre de Fallou Kâ: les deux policiers et l’ASP condamnés 2 ans de prison ferme

Les policiers Ndongo Ndiaye et Baba Kane et l’Agent de sécurité et de proximité Louis Diouf, ont été condamnés à deux ans de prison ferme mardi par le Tribunal correctionnel de Diourbel. Les trois agents du commissariat de Mbacké ont été jugés le 4 décembre dernier pour le meurtre Fallou Kâ. En plus de cette sentence, ils doivent payer solidairement la somme de 2 millions de francs Cfa pour dommages et intérêts.

Fallou Kâ, âgé de 24 ans, a perdu la vie le 2 mai dernier au cours de son évacuation de la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Diourbel à la suite de complications sanitaires.

Il avait été arrêté quatre jours plutôt par les agents de police incriminés pour détention de chanvre indien. Le certificat de genre de mort délivré par le médecin légiste fait état d’un décès consécutif à une hémorragie interne.

Avant sa mort, Fallou Kâ avait confié à plusieurs personnes avoir été ligoté par des policiers. Saisi, le parquet de Diourbel avait ordonné l’ouverture d’une enquête et l’arrestation de ces derniers.