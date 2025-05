Lettre ouverte de Aidara Thiemokho á Thierno Diagne, Maire de Sindia

Monsieur le Maire,

La situation sanitaire et environnementale inacceptable qui frappe de plein fouet notre communauté a kignabour.

Depuis l’implantation de l’usine de transformation de poisson AHG HOLDING à Kiniabour 1 , la population souffre d’une pollution insupportable, d’une odeur pestilentielle qui s’étend sur des kilomètres et d’un mépris total pour la santé publique.

Chaque jour, les habitants de plusieurs villages sont contraints de respirer un air vicié, de supporter des effluves nauséabonds qui envahissent leurs maisons, leurs rues, leurs espaces de vie. Cette usine n’a même pas la décence de gérer correctement ses déchets : elle déverse ses eaux usées et pourries à l’arrière de ses installations, contaminant la terre, polluant l’environnement, aggravant les nuisances olfactives. Même à l’intérieur de l’usine, cette odeur atroce persiste, un aveu de la gravité du problème que personne, pas même ses responsables, ne peut nier.

Mais ce n’est pas qu’une question de confort. C’est une question de survie. Nous parlons ici de risques sanitaires majeurs, allant des maladies respiratoires chroniques aux infections causées par l’insalubrité, en passant par un danger encore plus insidieux : le développement de cancers dus à l’exposition prolongée à ces substances toxiques. Nos enfants, nos femmes, nos parents, toute notre population est en péril, et pourtant, rien n’est fait.

Vous avez vous-même constaté cette situation, et pourtant, la seule action entreprise fut l’envoi d’une délégation… un dimanche, jour où aucun responsable de l’usine n’était sur place. Une décision absurde qui démontre un manque cruel de sérieux. Une urgence comme celle-ci mérite une intervention de votre part, pas des démarches expéditives et inefficaces.

Et que dire du conseil municipal ? Une institution censée représenter la population, mais qui s’illustre uniquement par son inaction. Depuis janvier 2024, seulement deux réunions ont eu lieu, alors que les dossiers cruciaux s’accumulent. Pire encore, les projets prévus dans le budget 2024, tels que la construction de la case de santé de Kignabour, restent bloqués, alors que cette population, en première ligne de ce cauchemar sanitaire, aurait plus que jamais besoin de cet établissement.

Monsieur le Maire, comment acceptez-vous que notre santé, notre environnement, notre dignité soient sacrifiés ? Vous avez le pouvoir et le devoir d’agir, non seulement dans le cadre de vos compétences, mais aussi en interpellant les autorités compétentes pour qu’elles prennent leurs responsabilités. Il est inconcevable que vous restiez spectateur alors que les lois elles-mêmes vous imposent d’agir : l’article 202 du Code des Collectivités Locales du Sénégal vous oblige à engager les dépenses nécessaires pour protéger la santé et l’environnement de vos administrés.

Nous exigeons une réponse immédiate. Une enquête approfondie. Des mesures correctives fermes. Une action concrète qui mette un terme à cette catastrophe. Vous êtes maire : agissez comme tel.

Aidara Thiemokho

Pastef Sindia