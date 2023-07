Me Oumar Youm révèle l’initiative des députés pour la libération de Birame Souleye Diop

Dans un entretien accordé à Seneweb, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar (pouvoir) a fait une révélation sur l’affaire Birame Souleye Diop.

En effet, Oumar Youm renseigne que “dans un élan de solidarité, tous les députés de l’opposition comme ceux du pouvoir ont demandé au ministre garde des Sceaux de porter le message au président de la République. Les parlementaires ont sollicité la clémence et la bienveillance du chef de l’État à l’égard du président du groupe parlement Yewwi Askan Wi, Birame Souleye Diop.

“Nous avons plaidé sa cause parce que nous sommes avant tout des parlementaires. Certes, il a fait une erreur. Un dérapage qui aurait pu causer la discorde entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Cependant, il a reconnu son erreur et a eu la grandeur de s’excuser. Alors, je crois qu’on doit traiter cette affaire en relation avec ces faits”, explique le spécialiste du droit pénal.

“C’est vrai qu’il est un adversaire politique, mais il est d’une très grande loyauté. Il est un homme responsable, courtois. Sans oublier que nous formons un duo. On a eu à résoudre beaucoup de problèmes dans la concertation et la négociation. C’est pourquoi nous avons formulé une demande générale auprès du garde des Sceaux. Nous l’invitons à porter le message auprès du chef de l’État Macky Sall”, a déclaré le président du groupe parlementaire BBY lors de son passage à l’émission “TolluWaay” de Seneweb.