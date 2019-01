Mbour : Une mére meurt d’une crise cardiaque suite à l’annonce de la grossesse de sa fille

Au quartier populaire de Santh-Oncad, le décès de Maïmouna alimente toutes les causeries. Et pour cause, elle est morte d’une crise cardiaque quand elle a été informée de la grossesse de sa fille âgée de 17 ans.

Membre d’une famille d’origine guinéenne et ayant reçu une éducation stricte, la fille passait pour un modèle de vertu. Et ses parents ignoraient qu’elle vivait une ardente idylle, parsemée de relations sexuelles avec un maçon, dans leur propre domicile, à leur insu. Une grossesse des œuvres de Mbaye Ndong alias Mbaye Sène, un maçon du coin, s’ensuivra.

Informée de la grossesse de six mois de sa fille, la mère succombera d’une crise cardiaque. Elle n’a pu résister à la déception de ne plus pouvoir marier sa fille à un parent. Et, les prétendants issus de son milieu familial ne manquaient pas. Pour Maïmouna, c’était une honte que ses parents établis en Guinée et au Sénégal apprennent cette grossesse.

« Je ne savais qu’il était interdit d’avoir des relations sexuelles avec une mineure »

Le père, très remonté contre sa fille, l’a chassée de la maison. Elle vit actuellement chez son oncle paternel à la Somone. Meurtri, le père indique qu’aucun parent de l’auteur de la grossesse n’est venu s’enquérir de l’état de santé de sa fille.

«Il a gâché la vie de ma fille qui n’est qu’une enfant et qui n’avait pas l’habitude de sortir de la maison», dit-il. Pourtant, les deux tourtereaux se connaissaient depuis un an et entretenaient des relations amoureuses. Interrogé, le maçon qui a récolté une plainte, a indiqué qu’il ignorait que c’était interdit d’entretenir des relations sexuelles avec une mineure. Mbaye Ndong, célibataire sans enfant qui a promis devant les enquêteurs qu’il remplira ses obligations envers la fille, a été présenté au Procureur, pour viol suivi de grossesse sur une mineure.