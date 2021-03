Agression à Mbour : Un lutteur de 22 ans tué

Omar Gomis, un jeune lutteur âgé de 22 ans, a été tué au cours d’une agression. Le drame a eu lieu dans la nuit du samedi 27 mars, à Mbour, ville de l’ouest du Sénégal.

« Hier (samedi), tardivement dans la nuit, vers les coups de 1 heure du matin, on m’a appelé au téléphone pour m’informer d’une situation très déplorable et malheureuse. On m’a informé qu’un de mes fils du nom de Omar Gomis, âgé de 22 ans, électricien de profession mais qui pratiquait la lutte, a été agressé par un groupe de gosses, des bandits qui voulaient lui arracher son téléphone portable. Alors il s’est défendu pour ne pas perdre son téléphone. C’est ainsi qu’il a été poignardé au niveau de la poitrine ». Mbakhane Gomis informe que trois (3) personnes ont déjà été arrêtées. Le corps sans vie a été acheminé à l’hôpital de la localité.