Mariage vip encore au Sénégal, après Mbatio et Soumboulou c’est le mariage de Salma Diakhoumpa L’ancien animatrice de la sentv qui fait la une

C’est la saison des mariages Vip dans le pays. D’abord, c’est le «fameux marabout» dit Abdoulaye Diop Khass qui ouvre le bal en demandant la main de la célèbre actrice Soumboulou Bathily, belle-sœur du lutteur Balla Gaye 2. La dot fait jaser : 6 millions et une parure en or. Après la nuit de noces, il en rajoute une couche, en offrant un autre million pour faire part de sa joie. Une semaine environ après, l’on apprend, au plus profond du brouhaha suscité par le mariage, que Diop Khass a payé une luxueuse voiture dont le prix serait compris entre environ 13 et 20 millions.

Et puis, sans crier gare, Baye Niasse Ndiaye entra dans la scène et convola en noces avec la «sulfureuse danseuse» Mbathio Ndiaye.

Le couple Ndiaye double en toute vitesse le couple Diop-Bathily. En effet, pour obtenir le «oui» de Mbathio, 10 briques, une parure en or, un téléphone dernier cri et un véhicule haut de gamme de marque Ford sont libérés par le demandeur.

Le troisième mariage qui a suscité bruits et murmures, commentaires et notes, sera signalé à Rufisque où c’est le Dage que certains appellent «xalé xaliss» ou «xalé carte gab» qui va s’emparer de l’animatrice Salma, de son vrai nom Oumy Khairi Diakhoumpa, étudiante en médecine, qui a fait le beaux yeux de la chaîne de télévision Sen Tv comme présentatrice de l’émission Sen Show. Une femme apparemment très respectée et qui semble avoir la tête sur les épaules, ambitieuse de surcroît et qui cherche à se battre pour gagner dignement sa vie.

Certes, Ndiaye Sall, le natif de Mérina a fait moins que ses deux devanciers cités ci-haut mais il reste que ses cadeaux ont beaucoup fait jaser dans la vieille ville. Tenez ! En guise de premier cadeau, «L’Exclusif» a appris qu’il a versé 2 millions avec certainement quelques gadgets, comme constaté de coutume dans la société sénégalaise. Après avoir pris sa femme, comme on dit dans notre jargon, il a mis, apprend-on, une autre brique sous l’oreiller ou comme dit chez les Wolofs «ci soufou ndiégénaay li», pour témoigner de sa satisfaction. La femme mériterait largement tout cela au vu de sa conduite et de sa personnalité qui, jusqu’ici, n’auraient été entachées par un quelconque faux pas ou écart connu ou publié.

Aussi, selon certaines indiscrétions, pour calmer une éventuelle colère de sa première épouse, réputée elle aussi, pour son effacement, sa simplicité, son dévouement au ménage et sa bonté, le tourtereau aurait en guise de «takkou deuneu», remis à cette dernière une enveloppe contenant toujours 1 million. Ce serait ainsi un mariage qui aurait occasionné une valse de millions par 1. Ce mariage et ces dépenses font l’actualité depuis quelques jours dans la vieille ville. Jusqu’ici, le mec a toujours rejeté un certain sobriquet de coureur. Et le voilà qui semble préférer se mettre la corde au cou que de courir derrière les belles dames.

L’Exclusif