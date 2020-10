Serigne Moustapha Sy, le guide des Moustarchidine Wal Moustarchidati et adversaire déclaré du khalifa de Tivaoune, a encore parlé. Hier, face à ses talibés venus en masse réponse à son Gamou au champ de course, le guide des Moustarchidine Wal Moustarchidati a joué dans le registre qu’on le connait le mieux. Choquer son auditoire et créer des polémiques.

Alors que le Khalife général, Serigne Babacar Sy Mansour avait décidé de ne pas organiser cette année le Gamou de Tivaoune, pour des raisons sanitaires liées à la Covid-19, Serigne Moustapha Sy a pris son contre-pied. A ses ouailles, il a donné rendez-vous au champ de courses de Thiès. Et, c’est à 10 heures du matin qu’il a pris possession des lieux. Plus tard dans la journée, dans une déclaration publique, Serigne Moustapha Sy -qui a décidé de s’en prendre au Khalife général des Tidiane- a déclaré que “Mbaye Sy Mansour s’est rendu à Palmarin et a payé un charlatan pour éliminer tous les enfants de Serigne Babacar Sy. Quelques temps après, Pape Malick Sy est décédé.”

Alors que cette seule déclaration suffisait à mettre le feu aux poudres, Serigne Moustapha Sy a fait savoir que Serigne Babacar Sy Mansour, l’actuel Khalife général des Tidiane, est un usurpateur. “Il a confisqué le pouvoir de Tivaoune avec la complicité du président Macky Sall et de sa femme Marième Faye Sall.” Aussi, alors que Tiavoune a jugé sage d’annuler le Gamou 2020 pour éviter la propagation du virus de la covid-19, Serigne Moustaha Sy, qui a déjà été guéri de cette même maladie, a fait savoir que “s’ils -le gouvernement- avaient tenté de faire annuler (sa) rencontre du champ des course, le pays allait sombrer dans la violence.”

Déterminé à se faire entendre, le guide des Moustarchidine Wal Moustarchidati a fait cette froide déclaration: “s’ils savaient l’arsenal qu’on a avec nous, avant de venir nous perturber ils devront creuser leurs tombes.” Aussi pour ceux qui croient que Serigne Moustapha Sy restera un éternel opposant du khalifa général de Tivaoune, Serigne Moustapha Sy a fait savoir que le Khalifa de Tivaoune va bientôt lui revenir. Son rêve le plus légitime est de s’installer sur le trône de son grand père, Serigne Babacar Sy, un siège qu’il dit confisqué depuis plusieurs années.