MANIFESTE “Dundal PS”: Faire revivre le Parti socialiste

Au cœur de notre engagement socialiste résonne une sagesse africaine inaltérable : d’abord wolof “Nit nitay garabam – l’homme est le remède de l’homme”, ensuite bantoue “Ubuntu – je suis parce que nous sommes.”

Cette sagesse africaine, à la fois philosophie et éthique, nous renvoie à la conception senghorienne du socialisme. Elle nous rappelle surtout que la force d’un individu réside dans son interdépendance avec l’autre, et que celle d’une communauté dépend de la responsabilité de chacun de ses membres.

Le Parti socialiste doit redevenir cet espace où chaque militant pourra et devra dire “je suis le remède de l’autre et l’autre est mon remède ; je suis parce que l’autre est, je suis parce que nous sommes.” Dès lors, cette sagesse africaine ne sera pas un slogan de circonstance, mais le socle philosophique et éthique d’un sursaut salutaire et d’un renouveau profond qui nous permettront de redonner vie à notre formation politique.

Ce manifeste n’est pas un réquisitoire ; il est un acte de vérité et de responsabilité, un appel lucide à faire revivre — “Dundal” — notre bien commun qu’est notre parti.

1. Une histoire qui nous oblige : un héritage à perpétuer

Le Parti socialiste n’est pas une simple institution ; il est la voix d’une histoire commune, un creuset d’espoir tissé dans les luttes et les accomplissements qui ont façonné notre nation. Il incarne l’idéal d’émancipation, la quête d’une justice sociale qui unit les destinées populaires. Au-delà des bilans, ce legs est un appel intemporel au devoir de fidélité à notre histoire.

Le Parti socialiste est un patrimoine à préserver. Depuis 1948, du Bloc démocratique sénégalais au Parti socialiste, notre famille politique a :(i) contribué à l’accession à l’indépendance et à l’édification de l’État moderne; (ii) mis en place les institutions républicaines et consolidé l’identité démocratique de notre pays; (iii) porté une vision de développement, de justice sociale et de solidarité dans le cadre de politiques publiques structurantes; (iv) contribué à façonner une nation et une société attachée au dialogue, à la paix et à la cohésion nationale; (v) mis en place une administration et des forces de défense et de sécurité républicaines.

Sous la conduite de personnalités politiques respectées que sont les présidents Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf, ainsi que Ousmane Tanor Dieng, le Parti socialiste a été le pivot de la vie politique sénégalaise et un acteur majeur de l’Internationale socialiste.

Après l’alternance de 2000, malgré les départs massifs de plusieurs responsables de premier plan et de beaucoup de militants de base, le PS a su rester debout. Des cadres innovants ont été créés ou revitalisés et de nouveaux leaders promus : Conseil consultatif des Sages, Réseau des Universitaires, Vision socialiste, Organisation des Travailleurs socialistes, Jeunesse pour la Démocratie et le Socialisme, Convergence socialiste, Université d’été, Journées du Souvenir, réunions d’instances et tournées politiques régulières, etc. Ce travail de renouveau a permis au PS de reconstituer une base militante et électorale et de jouer un rôle majeur dans les dynamiques politiques et citoyennes qui ont conduit à l’avènement, en 2012, de la deuxième alternance.

Notre participation à la coalition Benno Bokk Yakaar a répondu à une logique de stabilité républicaine et de responsabilité politique. Ce choix a produit des résultats tangibles dans la marche de notre pays vers l’émergence. Mais le constat est qu’également, au fil du temps, notre identité propre s’est estompée et notre ligne politique est devenue illisible.

Le décès brutal de notre Secrétaire général, Ousmane Tanor Dieng, en juillet 2019, a créé un vide immense. Depuis, le Parti s’est progressivement enfoncé dans une léthargie inquiétante et une perte d’initiatives et de repères à telle enseigne que l’héritage reçu est aujourd’hui menacé de disparition.

2. Une crise qui nous interpelle : le courage d’un diagnostic lucide

Aujourd’hui, le PS vacille. Son poids électoral s’érode, son éclat d’antan s’efface dans l’ombre croissante d’une opposition fragmentée. L’organe s’est alourdi, étouffé par des mécanismes dépassés ; il tâtonne sans projet clair, sans promesse nouvelle. La confiance des militants s’amenuise, la ligne politique se fait floue, et l’invisibilité sur la scène nationale menace l’essence même du Parti.

Reconnaître que notre Parti est en danger de disparition n’est pas une entreprise d’autoflagellation ou un procès d’intention ; c’est un acte de loyauté envers notre héritage, notre Parti et ses militants. C’est une démarche de courage et de lucidité.

Qui peut nier la réalité suivante ?

Sur le plan politique et médiatique : une présence quasi nulle dans l’espace public. La voix du PS est absente des débats et enjeux nationaux majeurs, inaudible dans les médias et inexistante sur les réseaux sociaux sans aucune politique de communication digitale. Avec parfois des tentatives épisodiques de communication brouillonne et sans substance. Plus grave encore, le PS ne produit plus de pensée politique et son projet politique est introuvable.

Sur le plan électoral : l’élection d’un seul député à l’issue des dernières législatives de novembre 2024 marque à lui seul l’effondrement électoral, sans oublier l’ampleur du recul au niveau des collectivités territoriales.

Sur le plan organisationnel : des structures désuètes, lourdes, inefficaces. Comités, sections, coordinations et unions de coordinations tournent à vide, n’ont de structures que de noms et n’ont pas d’impact réel sur la mobilisation des militants et de l’électorat.

Sur le moral des militants : un découragement perceptible, une démobilisation progressive, des adhésions en berne et des départs silencieux.

Sur le plan du leadership : une direction faible qui n’inspire ni confiance ni espérance, une posture ambiguë et hésitante, une absence de vision et de discours mobilisateurs.

Cette réalité nous oblige tous et nous appelle à agir.

3. Un immobilisme qui nous décrédibilise : des initiatives de relance en trompe l’œil

Des séminaires ont été organisés, des tournées ont été maintes fois programmées mais jamais effectuées ; une Commission spéciale de relance a été mise en place. Des activités d’animation et de mobilisation ont été tenues. Ces initiatives auraient pu être des leviers de renouveau. Mais en réalité, elles ont été :

* des manœuvres d’apaisement et de diversion destinées à calmer les impatiences et frustrations de la base et à éluder les problèmes de fond ;

* des espaces dévoyés de leurs objectifs initiaux, transformés en moments d’autocélébration, de remerciements et de félicitations réciproques, réduits à des activités d’animation folklorique ou à des occasions de promotion personnelle et dépourvus de contenu politique réel susceptible de mobiliser l’électorat ;

* des processus minés par le clientélisme, où la composition des organes répond davantage à des logiques de positionnement de certains et de marginalisation d’autres qu’à des impératifs de représentativité, de responsabilité et de compétence ; ce qui a conduit à une commission essoufflée qui ne mobilise même plus ses propres membres ;

* des démarches sans diagnostic lucide et franc, sans orientation et méthodologie rigoureuses et sans débat véritable.

La Commission spéciale, en particulier, a perdu de vue sa mission : penser la reconstruction du Parti. Elle a mis « la charrue avant les bœufs », cherchant désormais refuge et consolation dans des cérémonies et manifestations sans substance.

Le congrès annoncé à plusieurs reprises a été ajourné, reporté, évité. Les militants n’ont pas été réellement consultés. Aucune vision n’a été posée. Le Parti se perd dans les illusions d’action, nous servant du réchauffé maquillé en nouveauté.

L’objectif de “repenser les principes fondateurs de notre parti”, exprimé par la Secrétaire générale dans son discours d’ouverture du Séminaire des 11 et 12 février 2023, est resté lettre morte.

Dans son discours d’ouverture du deuxième séminaire des 31 août et 1er septembre 2024, la Secrétaire générale avait également annoncé :

“Nous commencerons, dans les prochaines semaines, les tournées régionales du Bureau Politique, pour relancer, réorganiser, sensibiliser, massifier et responsabiliser les équipes à la base…Pour boucler le travail du Parti, je proposerai au prochain SEN, les axes préparatoires utiles d’un prochain Congrès Extraordinaire du Parti, en Décembre 2024 ou Janvier 2025.” Ces annonces sont également restées en l’état de vœux pieux. Le congrès annoncé une énième fois pour décembre 2025, puis pour Janvier 2026 ne s’est pas non plus tenu.

Nous refusons totalement d’emprunter cette voie de l’immobilisme et de la diversion. Beaucoup de responsables et de militants ont tiré la sonnette d’alarme à de multiples reprises, usé des mécanismes internes de consultation et d’interpellation, lancé des appels et fait des propositions de réforme au sein des cadres statutaires appropriés. Ces initiatives et alertes n’ont pas été prises en compte. Le temps est alors venu de changer de cap et de méthode.

4. Pourquoi ce manifeste : rompre l’inertie, ouvrir une nouvelle voie

Parce qu’il est urgent, parce qu’il est nécessaire. Nous voulons raviver la flamme d’un Parti vivant, innovant, audacieux. Ce manifeste est une invitation à l’unité retrouvée, à la refondation sans détour, à la renaissance politique à la mesure des défis contemporains. Il s’agit d’affirmer nos valeurs, notre identité socialiste toujours vivace, et de bâtir une architecture renouvelée, vibrante, ouverte à l’écoute des aspirations réelles de nos responsables et militants.

Ce Manifeste est également né d’une conclusion simple : nous avons épuisé les avertissements sans suite, les alertes ignorées, les suggestions enterrées, les mini-crises évitées.

5. Le Parti que nous voulons : revivre, se renforcer, se rassembler

Nous voulons reconstruire un Parti socialiste à la hauteur de son histoire, des enjeux et défis de l’heure afin de porter les ambitions de nos compatriotes qui croient à un projet socialiste pour le Sénégal.

5.1. Un Parti qui revit

Un Parti vivant, producteur d’idées, audible, intervenant sur l’actualité sociale, économique et politique. Un Parti qui retrouve sa vigueur, sa créativité, son énergie militante. Un Parti qui réactive ses structures de base, forme ses militants, investit massivement l’espace médiatique et numérique.

Un Parti résolument tourné vers l’avenir, fort de son héritage mais refusant d’en faire un refuge pour se soustraire aux transformations nécessaires. Un outil politique adapté aux enjeux nouveaux, fidèle à l’idéal socialiste qu’embrassent ceux qui croient en une démocratie vivante et en une justice crédible. Un Parti qui refuse le confort nostalgique du statu quo et ose une mutation profonde.

5.2. Un Parti qui se renforce

Un Parti doté d’une organisation plus agile et plus efficace. Un Parti qui ose remettre en question ses règles, ses pratiques et ses structures. Cette refondation implique :

* Une relecture critique de nos statuts et de notre règlement intérieur ;

* Une simplification des structures de base ;

* Une recomposition des organes de direction ;

* Une redéfinition claire des rapports entre la direction et la base, entre le Parti et les coalitions, entre le Parti et les institutions, entre le Parti et les citoyens ;

* Une modernisation et une professionnalisation de notre fonctionnement.

Un Parti qui investit dans la jeunesse, les femmes, la diaspora, les compétences émergentes. Un Parti qui assure aux jeunes des positions clés dans la pyramide décisionnelle, valorise mieux le militantisme féminin à tous les niveaux, ouvre des espaces de formation politique, de débat et de prise de responsabilité.

5.3. Un Parti qui se rassemble

Un Parti ouvert et profondément démocratique, où le débat d’idées, et non l’allégeance à un responsable, structure les positions et la ligne politique, où l’unité se construit par la discussion et non par les flatteries. Un Parti d’unité, de cohésion, de respect mutuel. Un Parti qui dépasse les querelles de personnes et les clivages stériles. Un Parti qui construit une direction légitime, crédible, compétente, représentative et visionnaire, capable de rassembler au-delà du périmètre du Parti et de susciter confiance et espérance auprès de nos concitoyens.

Un Parti présent sur le terrain social. Un Parti qui aspire à redevenir une force majeure de l’opposition et une alternative crédible pour gouverner le Sénégal.

Refonder le Parti socialiste, c’est surtout mettre à jour le projet socialiste pour notre pays : un Sénégal plus prospère et plus équitable ; un Sénégal plus sûr et plus humain ; un Sénégal plus solidaire et plus résilient.

6. Notre appel à l’action collective

C’est l’appel à tous les militants et sympathisants, au-delà des frontières partisanes, à tous nos compatriotes qui se reconnaissent dans cette vision : portons ensemble ce “Dundal PS”, cette marche collective vers un parti qui revit, se renforce et se rassemble.

Nous, signataires de ce Manifeste, nous parlons au nom d’une fidélité et d’une responsabilité assumées et invitons solennellement :

* les militantes et militants socialistes de toutes générations et les responsables de structures ;

* les jeunes, les femmes, les cadres et les intellectuels ;

* les travailleurs, syndicalistes, acteurs associatifs, mouvements sociaux ;

* tous les Sénégalais attachés aux valeurs de justice, de solidarité et de démocratie ;

à se joindre à cette dynamique de renaissance.

Nous appelons notamment à :

* éviter autant que possible les fractures qui affaibliraient encore le Parti et unir les efforts dans un même élan de reconstruction ;

* engager immédiatement une vraie réflexion sur les transformations indispensables ;

* travailler à mettre en place, dans le consensus, une direction légitime, dotée d’un leadership reconnu, capable de rassembler et de représenter le Parti avec dignité ;

* aller vers les militants, écouter leurs lectures de la situation, leurs attentes, leurs inquiétudes, leurs espoirs.

Ce Manifeste vient ouvrir un chemin, tracer une perspective, offrir une alternative de reconstruction. Il est l’acte fondateur d’un renouveau.

Le Parti socialiste peut douter, mais il ne doit pas renoncer. Il peut vaciller, mais il ne doit pas tomber. Il peut s’affaiblir, mais il ne doit pas disparaître. Toutefois, la promesse qu’il doit incarner ne se réalisera que si nous avons le courage de dire la vérité, la force de regarder en face nos faiblesses, la lucidité de reconnaître nos erreurs et la volonté de reconstruire ensemble.

(Voir page suivante : liste des primo-signataires du Comité d’initiative)

Manifeste “Dundal PS” – Comité d’initiative – Liste des primo-signataires

28 janvier