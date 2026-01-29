À l’occasion d’un déjeuner de presse tenu le mercredi 28 janvier 2026, Madame Aïssatou Mbodj, Déléguée générale de la Délégation générale à l’Entrepreneuriat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), a convié les professionnels des médias pour faire le point sur les deux années de son pilotage à la tête de la structure et présenter les orientations stratégiques arrêtées pour l’année 2026.

La rencontre a permis de revenir sur la période allant de juin 2024 à novembre 2025, marquée par une montée en puissance des interventions de la DER/FJ, tant sur le plan du financement que de l’appui non financier. Une attention particulière a été accordée à la territorialisation des actions, avec pour objectif de rapprocher davantage les dispositifs publics des bénéficiaires et de mieux prendre en compte les réalités locales.

Créée par le décret n°2017-2123 du 15 novembre 2017 et placée sous la tutelle de la Présidence de la République, la DER/FJ demeure un instrument stratégique de l’État du Sénégal pour la promotion de l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Sous la direction d’Aïssatou Mbodj, l’institution a poursuivi son rôle de catalyseur de l’écosystème entrepreneurial, en combinant financement, formation, formalisation et structuration des filières, dans une logique d’inclusion sociale et économique.

Depuis sa création, la DER/FJ totalise 202,16 milliards de FCFA de financements accordés à 300 914 bénéficiaires, dont 80,1 % de femmes, pour un total de 661 959 crédits décaissés, illustrant l’ampleur de son action à l’échelle nationale.

37,08 milliards FCFA mobilisés entre juin 2024 et novembre 2025

Sur la seule période couvrant les deux années de pilotage de Madame Mbodj, 37,08 milliards de FCFA ont été accordés à 48 327 bénéficiaires, dont 80,9 % de femmes, pour 82 564 crédits décaissés. Cette dynamique s’est appuyée sur un maillage territorial renforcé, avec 46 antennes départementales opérationnelles, permettant une meilleure adaptation des interventions aux besoins spécifiques des territoires.

La répartition sectorielle des financements fait apparaître une prédominance du secteur des services, avec 33 179 bénéficiaires pour un montant de 16,07 milliards de FCFA. L’agriculture enregistre 4 317 bénéficiaires pour 7,71 milliards de FCFA, tandis que l’élevage totalise 3 456 bénéficiaires pour 4,67 milliards de FCFA. L’artisanat a concerné 2 361 bénéficiaires pour 3 milliards de FCFA. Les secteurs de l’industrie, du tourisme, des industries culturelles et créatives (ICC), des technologies et du transport regroupent 3 134 bénéficiaires pour 3,02 milliards de FCFA. La pêche, pour sa part, compte 1 852 bénéficiaires pour un volume financier de 2,58 milliards de FCFA.

Un accent renforcé sur l’appui non financier

Outre les financements, la DER/FJ a intensifié ses actions d’accompagnement. Au total, 24 183 personnes ont bénéficié de formations, dont 13 784 dans le cadre du programme BEYES. Par ailleurs, 17 095 entreprises ont été immatriculées avec l’appui de la structure. Plus de 80 événements ont été organisés à travers le pays, et la DER/FJ a pris part à plus de 40 foires, salons, forums et rencontres, tant au niveau national qu’international. À cela s’ajoutent plus de 100 audiences et visites avec des partenaires techniques, financiers, institutionnels et des personnalités publiques.

Le déjeuner de presse a également été marqué par l’inauguration du studio podcast « DER TV », dédié à la valorisation des parcours entrepreneuriaux et des actions de la structure, ainsi que par le lancement officiel de la « DER Académie », un nouveau dispositif de formation et d’accompagnement des porteurs de projets.

En clôturant la rencontre, Madame Aïssatou Mbodj a souligné le rôle central des médias, qu’elle considère comme des partenaires stratégiques dans la valorisation de l’action publique et l’amplification de l’impact des politiques en faveur des femmes et des jeunes.