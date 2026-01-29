Hold-up à ciel ouvert: Quand la CAF légalise le guet-apens de Rabat et tente d’assassiner le football sénégalais !( Par Alioune NDIAYE)

La décision rendue par le jury disciplinaire de la CAF concernant la finale de la CAN 2025 n’est pas un jugement : c’est une exécution sommaire. En prenant connaissance de ce verdict inique, même le profane du football mesure l’ampleur de la faillite morale d’une institution qui a délibérément choisi de protéger le bourreau pour mieux achever la victime.

Ce verdict est une honte absolue qui doit alerter immédiatement Zurich et Gianni Infantino, car en validant ce simulacre de justice, la CAF vient d’instaurer la jurisprudence de l’impunité pour les pays organisateurs, piétinant sans vergogne les valeurs les plus élémentaires du sport.

Cette faillite éthique s’incarne d’abord dans une arithmétique de la honte, car les chiffres, eux, ne mentent pas. Dans une aberration juridique totale, la CAF a décidé de facturer au Sénégal une addition délirante de plus de 615 000 USD (environ 370 millions FCFA), tout en infligeant au Maroc, pourtant pays hôte et seul responsable de la sécurité, une amende de 315 000 USD. Selon les Règlements de Sûreté et de Sécurité de la FIFA et de la CAF, la responsabilité objective de l’organisation, de la fouille et de l’intégrité physique des acteurs incombe exclusivement à la Fédération hôte (FRMF). Comment, dès lors, expliquer que le Sénégal paie le double de l’amende alors que ses supporters ont été parqués dans une insécurité totale et que ses joueurs ont évolué dans une arène hostile ? C’est un non-sens juridique qui trahit une volonté de nuire.

Mais le scandale financier n’est que la partie émergée de l’iceberg, car la lecture des attendus sonne comme une légalisation officielle de la tricherie organisée. La CAF reconnaît elle-même le comportement inapproprié des ramasseurs de balles, l’utilisation de lasers par le public et, fait gravissime, l’invasion de la zone VAR par le staff marocain. En droit du sport, ce ne sont pas de simples “incidents”, ce sont des actes de sabotage délibérés. Quand des ramasseurs de balles cachent les ballons en violation de l’article 131 du Code Disciplinaire, c’est une manipulation du temps de jeu effectif orchestrée par l’organisation. Quand l’espace sacré de la VAR est envahi, c’est une pression physique directe sur les arbitres qui remet en cause l’intégrité même du résultat sportif. Et pour tout cela ? Une simple tape sur les doigts pour la FRMF ?

Le message envoyé à l’Afrique est terrifiant : “Si vous organisez la CAN, vous avez le droit de tricher, d’intimider les arbitres et d’utiliser votre public comme une arme, ça ne vous coûtera que quelques dollars.”

Dans cette logique de l’inversion des valeurs, il fallait un bouc émissaire, et la sanction infligée à Pape Thiaw relève de la provocation pure. Sa suspension pour 5 matchs assortie de 100 000 $ d’amende est un scandale qui sanctionne la réaction à l’injustice plus sévèrement que la source de l’injustice elle-même. Où est l’enquête sur l’arbitrage ? Où est l’analyse des provocations ? On demande à un technicien qui voit ses joueurs se faire braquer, aveugler par des lasers et intimider, de rester de marbre ? La disproportion de la sanction vise clairement à décapiter la sélection sénégalaise pour les prochaines échéances, signant là une ingérence sportive déguisée en justice.

Les failles sécuritaires béantes et cet aveuglement volontaire de la CAF sont insupportable. L’article 83 du Code Disciplinaire rend l’association organisatrice responsable de l’ordre et de la sécurité dans et autour du stade. Les violences notées, l’indiscipline, le climat de terreur, tout cela relève de la FRMF. Pourtant, la CAF condamne la FSF pour le comportement de ses supporters, ignorant le principe fondamental de la provocation et de la légitime défense en situation de danger. Comment oser demander à des supporters sénégalais de rester calmes quand leur sécurité n’est pas assurée par l’hôte ?

Ce verdict dépasse le cadre d’un match, c’est un danger mortel pour le football mondial. Si le Maroc, futur co-organisateur de la Coupe du Monde 2030, est autorisé à gérer une rencontre de cette manière avec la bénédiction de l’instance continentale, le football est mort. La FSF ne doit pas seulement payer ou faire appel ; elle doit saisir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) et mettre la FIFA face à ses responsabilités On ne peut pas accepter qu’une finale continentale se transforme en traquenard et que la victime soit présentée comme le coupable. Si c’est cela la “nouvelle CAF”, alors gardez votre football, car il ne se joue plus sur le terrain, mais dans les couloirs sombres de la politique politicienne.