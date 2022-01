Mali: L'Algérie fait don de 108 tonnes de nourriture et de 400.000 doses de vaccin anti-COVID-19

L’Algérie annonce avoir envoyé lundi au Mali une aide alimentaire composée de 108 tonnes de nourriture et 400.000 doses de vaccin anti-COVID-19, dans un contexte où ce pays fait face à des sanctions financières et économiques imposées par la CEDEAO, dont le gel de ses avoirs à la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

Les dirigeants des pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont pris ces mesures en guise de protestation contre la décision annoncée par les militaires maliens d’assurer une transition de cinq ans avant de remettre le pouvoir à un gouvernement dirigé par les civils.

La junte, au pouvoir depuis mai 2021, a dénoncé les sanctions de la CEDEAO, les qualifiant d’”illégales et illégitimes” et tente depuis de les contourner en se tournant vers la Mauritanie et l’Algérie notamment, avec lesquels le Mali fait partie du G5 Sahel.

Dans ce cadre, une aide humanitaire composée de 108 tonnes de denrées alimentaires et de 400.000 doses de vaccin anti-COVID-19 a été envoyée lundi par l’Algérie au profit du Mali, a indiqué le ministère algérien de la Défense nationale dans un communiqué cité par l’agence Chine nouvelle.

“Acheminée à bord d’avions cargo de l’armée de l’air algérienne, cette opération constitue la première phase de cette aide humanitaire, don du Croissant rouge algérien au Croissant rouge malien, qui a vu l’envoi de 23 tonnes de nourriture et 300.000 doses de vaccin anti-COVID-19”, rapporte ce média.

Il ajoute que cet élan de solidarité vise à “renforcer les liens d’amitié et de coopération entre les deux peuples frères algérien et malien”.

Chine nouvelle signale que ce n’est pas la première fois que l’Algérie témoigne de sa solidarité et de sa générosité envers le Mali.

En pleine crise sanitaire de COVID-19, rappelle l’agence publique chinoise, une aide composée de 90 tonnes de denrées alimentaires et de produits de protection contre le coronavirus, a été acheminée vers Bamako en juin 2020.

APS