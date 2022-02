Mali : Guy Marius Sagna, Mamadou Diop Decroix et Cie seront reçus par le premier ministre Choguel Maiga

A la suite de leur mobilisation du 28 janvier dernier à la place de la Nation à Dakar, des dirigeants d’organisations citoyennes sénégalaises conduits par l’activiste Guy Marius Sagna et le député Mamadou Diop Decroix séjournent au Mali depuis hier. A Bamako, le leader de Frapp et Cie seront reçus par le Premier ministre Choguel Kokala Maiga.

Après leur forte mobilisation à Dakar pour soutenir le peuple malien dont le pays est mis sous embargo depuis le 9 janvier dernier par la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), des responsables d’organisations citoyennes et de la société civile sénégalaises séjournent depuis hier à Bamako, au Mali.

D’après un communiqué parvenu à notre rédaction, cette délégation est composée du président de Imagine Africa et ancien secrétaire général d’Amnesty International, Pierre Sané, du député Mamadou Diop Decroix, de l’activiste Guy Marius Sagna du Frapp et de Amidou Sidibé de la Ligue Panafricaine Umoja, Convergence pour le peuple malien.

Ces hôtes des autorités de transition sont à Bamako pour exprimer leur soutien à la lutte du peuple malien et leur solidarité au gouvernement du colonel Assimi Goïta dans le bras de fer qui l’oppose à l’ancienne puissance coloniale. Dans ce cadre, la délégation va rencontrer le Premier ministre Choguel Maïga, des membres du gouvernement ainsi que les forces sociales et politiques du pays. «Le Mali et le Sénégal sont des peuples jumeaux issus du même utérus qu’ont été l’Empire du Mali et la Fédération du même nom. Nous avons conquis l’indépendance dans la même lutte et fait nos premiers pas ensemble en tant qu’État indépendant.

Tout ce qui atteint le Mali nous touche et la lutte du peuple malien est notre propre lutte. Nous venons dans une position d’écoute pour nous imprégner des enjeux et défis, pour explorer les voies et moyens de concrétiser l’expression de notre solidarité de retour au Sénégal et dans d’autres pays africains, ont expliqué Guy Marius Sagna, Mamadou Diop Decroix et Cie qui demandent à la CEDEAO de mettre fin «aux sanctions illégales qu’elle a appliquées au Mali en vue d’étouffer son économie et d’isoler le pays des peuples frères voisins».

Dans la même veine, ces responsables d’organisations citoyennes sénégalaises exigent de l’Etat français qu’il mette fin à ses “ingérences intempestives” dans les affaires intérieures du Mali et des pays africains.

Enfin, ils ont encouragé toutes les forces politiques et civiles du pays à entamer la grande conversation nécessaire à la refondation de l’Etat, de l’économie et à la grande transformation sociale que les Maliens attendent avec impatience.

Seneplus