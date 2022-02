Défaite aux locales de Kaolack : BBY dénonce des “trahisons” dans ses rangs

Au lendemain de ses déboires électoraux tant dans la commune que dans le département, la mouvance présidentielle a fait face à la presse ce mercredi. Une occasion pour les partisans du président Macky Sall d’indexer des trahisons dans leurs rangs.

Lendemain de défaite, dure à avaler dans la coalition électorale au pouvoir. Les camarades de Macky Sall ruminent leur colère après avoir perdu la commune et le département de Kaolack. Une défaite d’autant plus dure à avaler pour les responsables de BBY qu’ils ne l’ont pas vue venir. « Nous avons mis en place un comité électoral consensuel avec des instances locales dans chaque quartier. Il y a aussi de fortes mobilisations des populations à travers nos activités. Par ailleurs, on a décliné un programme ambitieux pour la commune et le département “, a souligné Mapathé Ba, porte-parole du comité communal. Il ne s’explique pas cette défaite et accuse des responsables de la coalition de n’avoir pas joué franc jeu.