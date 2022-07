Le Conseil national du patronat (CNP) se réjouit de la décision des chefs d’Etat de la CE de lever les sanctions économiques contre le Mali. Baïdy Agne, président du CNP et tous les autres membres de l’organisation patronale remercient vivement le chef de l’Etat Macky Sall pour la bonne gestion de ce dossier particulièrement sensible, et pour avoir aussi été à l’écoute non seulement des populations, mais aussi du secteur privé de nos deux pays.

D’après le quotidien Les Échos, en son temps, le CNP avait fait part au chef de l’Etat de ses vives inquiétudes au regard des impacts négatifs financiers, économiques et sociaux dans plusieurs secteurs d’activités. Le transport multi modal et la logistique portuaire ont été particulièrement affectés, ainsi que les secteurs de l’industrie et les investissements des privés sénégalais au Mali.