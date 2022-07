L’ambassadeur d’Israël à Dakar, Ben Bourgel, a offert, ce lundi, des moutons, à des familles sénégalaises démunies pour leur permettre de célébrer la fête de Tabaski prévue dimanche prochain.

Il est revenu sur l’accompagnement des CEM en matériels informatiques, la remise des dons en médicaments dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 avec 150 000 doses de vaccins mis à la disposition du Sénégal dans le cadre du programme Covax.

’’Des stagiaires du Sénégal et d’autres pays du continent africain ont continué de venir se faire former par MASHAV dans les domaines dans lesquels Israël a acquis une expertise de renommée mondiale, tels que les méthodes d’irrigation et l’entreprenariat agricole’’, a déclaré Ben Bourgel.

L’Ambassade d’Israël a remis des moutons à des dizaines de nécessiteux dont des personnes vivant avec un handicap.

La cérémonie de la 14ème édition du traditionnel don de moutons de l’ambassade d’Israël au Sénégal s’est tenue au Centre Guindi, en présence de sa directrice, Maïmouna Baldé, et l’imam Oumar Diène, représentant l’Association des imams et oulémas du Sénégal.

La coopération entre le Sénégal et Israël doit pouvoir répondre concrètement aux besoins des populations dans divers domaines, tels que la lutte contre les effets des changements climatiques, la sécurité alimentaire, la stabilité, la santé, ou l’éducation, a indiqué le diplomate.

Il a salué le renforcement des relations entre les deux pays, évoquant une coopération basée ’’bien entendu sur les liens d’amitié historiques’’ entre Israël et le Sénégal.

’’Le renforcement de cette coopération s’appuie aussi sur le constat simple fait au plus haut niveau tant en Israël qu’au Sénégal. Pour affronter les défis communs, nous devons unir nos forces’’, a fait savoir Bourgel.

Il a signalé que c’est dans cette ligne que s’inscrit l’action de la représentation diplomatique israélienne au Sénégal. A titre d’illustration, Bourgel qui a assisté à sa première cérémonie de remise de moutons, a cité les actions menées par son pays dans le cadre de cette coopération.

Avec APS