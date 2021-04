« Maitresse d’un homme marié » sans la grande Star Marième Dial,c’est du n’importe quoi estiment les inertnautes

« Maitresse d’un homme marié » sans la grande Star Marième Dial,c’est du n’importe quoi. « Maitresse d’un homme marié » sans Marème Dial, c’est la vie sans l’amour, c’est la beauté sans sa quintessence, c’est un feuilleton sans saveur. Marème est une Star que nul au monde ne peut éteindre. Ce n’est pas possible et quiconque l’essaye, va sombrer dans l’échec cuisant. Ce sont les sénégalais qui ont découvert une grande Star en la personne de Marème Dial. Vouloir la réduire au néant, c’est se suicider dans l’audiovisuel. Pour s’en convaincre, lisez les commentaires qui ont suivi la bande annonce de l’épisode 2. Les internautes se sont déchainés pour réclamer urbi orbi leur Marème à eux. Thiey Marème des cœurs et des esprits

