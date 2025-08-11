En moins de 48 heures, les sapeurs-pompiers ont effectué 120 interventions autour de Touba, dont 75 accidents de la circulation. On dénombre 170 victimes et cinq décès, poussant les autorités à lancer un appel pressant à la prudence, a appris Seneweb du commandant Yatma Dièye, chef de la Division information et relations publiques de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Il souligne que ces chiffres ont été enregistrés ce lundi 11 août 2025 à 11 h 45.

Le communiqué des services de secours est particulièrement alarmant : sur les 120 interventions effectuées, 75 concernent des accidents de la circulation routière. Ces sinistres ont fait au total 170 victimes, dont cinq personnes ont perdu la vie, témoignant de la gravité de la situation sécuritaire sur les axes routiers convergeant vers la cité religieuse.

Un appel pressant au respect du Code de la route

Face à cette situation dramatique, le commandant Yatma Dièye a lancé un appel pressant à la responsabilité de tous les usagers de la route. “Cette situation appelle à plus de respect aux normes du Code de la route”, a-t-il souligné avec gravité.

Des consignes de sécurité spécifiques aux piétons

Les autorités de secours accordent une attention particulière aux piétons, nombreux sur les routes menant à Touba. “En ce qui concerne les piétons, veillez aux normes de traversée des routes”, recommande le commandant Dièye, soulignant la vulnérabilité de cette catégorie d’usagers face aux véhicules.

Le port de la ceinture de sécurité, un impératif vital

Pour les conducteurs et les passagers, les pompiers insistent sur une mesure de sécurité fondamentale : “Dans la mesure du possible, veillez au port de la ceinture de sécurité.” Cette recommandation, bien qu’apparemment basique, revêt une importance capitale, compte tenu du nombre élevé de victimes enregistrées.

La lutte contre les comportements dangereux au volant

Les autorités de secours ont identifié plusieurs facteurs aggravants dans la survenue de ces accidents : “Évitez les excès de vitesse, les surcharges, les sorties et les dépassements non réglementaires”, énumère le commandant Dièye.

Un message spécifique aux motards

Les conducteurs de deux-roues, particulièrement vulnérables, font l’objet d’une recommandation spéciale : “S’agissant des motards, veillez au port de votre casque de sécurité.”