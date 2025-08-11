L’ambassadeur sénégalais en Turquie, Moustapha Sokhna Diop, a annoncé que des investisseurs privés turcs prévoient de financer des projets dans le secteur de l’énergie au Sénégal, pour un montant de 9 milliards de dollars (environ 5 000 milliards F CFA).

“On parle de plusieurs milliards de dollars d’investissements qui sont attendus du secteur privé turc. Pour le seul secteur de l’énergie, on parle de près de 9 milliards de dollars, sans compter des investissements dans le domaine agricole, de la construction, dans le domaine également du développement du secteur industriel”, a déclaré Moustapha Sokhna Diop.

Il s’exprimait lors d’un entretien accordé à l’APS, ce dimanche, au Forum d’affaires sénégalo-turc tenu à Istanbul.

Ce forum, organisé par l’Association des hommes d’affaires privés de la Turquie, le Conseil des relations économiques étrangères (DEIK) et l’Agence sénégalaise pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX), a réuni trois cents hommes d’affaires, dont cinquante venus du Sénégal.

Le diplomate a souligné que beaucoup de propositions d’investissement sous forme de PPP [partenariat public-privé] ou d’investissements directs, dans des projets structurants qui ne vont pas demain alourdir davantage le fardeau de la dette du Sénégal, ont été notées lors de ce colloque.

Ces investisseurs seront reçus ultérieurement à Dakar, par les différents ministres concernés, pour approfondir les discussions et, pour la partie sénégalaise, mieux étudier leurs projets, a-t-il ajouté.