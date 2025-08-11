Arrestation de deux individus pour vol de batteries à Bel-Air

Le Commissariat d’Arrondissement de Bel-Air a procédé à l’interpellation de deux individus soupçonnés d’association de malfaiteurs et de vol commis la nuit avec usage d’un véhicule, dans le cadre d’une opération de sécurisation dans la zone de Yarakh.

Lors d’une patrouille, les forces de l’ordre ont repéré un taxi circulant dans le sens Yarakh-Rond-point Backou, transportant deux passagers. Le chauffeur, refusant initialement de s’arrêter, a poursuivi sa route jusqu’à la « plateforme » où il a été bloqué par une barrière de sécurité de la gendarmerie. Immobilisé, le véhicule a vu ses deux passagers tenter de prendre la fuite dans l’obscurité. L’un d’eux a été appréhendé sur place, tandis que le second a réussi à s’échapper.

Une fouille du taxi a permis la découverte de cinq batteries de véhicules poids lourds, dissimulées à bord. Interrogé, l’un des suspects a avoué avoir volé ces batteries sur deux camions en stationnement à Yarakh Kappa, sans toutefois préciser le lieu exact du vol. Le chauffeur, de son côté, nie toute implication, affirmant qu’il ne s’est arrêté qu’après avoir identifié les agents comme des forces de l’ordre.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue au Commissariat de Bel-Air, où ils sont actuellement interrogés. L’enquête se poursuit afin d’éclaircir les circonstances exactes du vol et d’identifier d’éventuels complices, notamment l’individu ayant pris la fuite.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus des autorités pour renforcer la sécurité dans la région et lutter contre les actes de délinquance nocturne. Les habitants de Yarakh et des environs sont invités à signaler tout comportement suspect aux forces de l’ordre pour prévenir de tels incidents.