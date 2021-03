Madiambal Diagne, le conseiller du président, pyromane (par Cheikh THIAM )

Le président de la république a toujours veillé à son image. Son discours a toujours été mesuré, montrant qu’il est toujours prêt à discuter et faire des concessions. Mais son comportement durant la crise que le Sénégal a vécu et est en train de vivre nous a toujours intrigués. Nous nous sommes toujours posé les questions suivantes :

Pourquoi le président de la république est devenu une personne va-t-en guerre ?

Pourquoi il est devenu si intolérant envers cette jeunesse ?

Pourquoi il est devenu si insensible aux cris de douleur de son peuple ?

Qui sont ses conseillers ?

La réponse à toutes ces questions a été obtenue après la lecture de l’article du sieur Madiambal Diagne, intitulé « Ousmane Sonko devant le juge, la République reconnaitra les siens ».

Diagne ne s’est jamais caché du fait qu’il conseillait le président Sall et que c’est son ami. Mais à la lecture de cet article, il apparait clairement que le président de la république a été pris en « otage » dans cette histoire.

L’appel de M. Ousmane Sonko à ses partisans ou à la population en général est interprété de deux façons différentes :

1 – un appel à l’insurrection

2 – un appel à la résistance

Le premier point est interdit, mais le deuxième est bien autorisé par la constitution.

Ce texte ne vise pas à rédiger une dissertation sur l’appel à l’insurrection ou à la résistance. Mais l’important ici est de noter que ces appelspeuvent avoir la même origine, la même cause. Donc notre objectif ici est de montrer que le conseiller du président devrait s’atteler à comprendre la cause de l’appel, plutôt qu’à jouer au pyromane.

Plusieurs causes ont été développés dans la presse et par le président, lui-même : le manque d’emploi, la précarité de la vie, la situation sanitaire très compliquée etc. Mais, apparemment, une cause essentielle du problème est oubliée ou ignorée.

Excepté les membres de Benno Book Yakaar, toute la population sénégalaise est convaincue que M. Sonko est victime de complot. D’ailleurs ce n’est pas parce que M. Sonko a dit que c’est un complot que les gens l’ont cru sur parole, n’insultez pas notre intelligence. Donc une bonne partie de la population trouve que son traitement par l’institution judiciaire est totalement injuste. N’empêche bien sur qu’il est un justiciable comme tout le monde. La nature humaine supporte très mal l’injustice. Donc naturellement une bonne partie de la population le soutient implicitement ou explicitement.

Un autre point qui est très important dans la compréhension de cette crise est que la personne de Ousmane Sonko représente un espoir pour une très grande partie de la jeunesse.

Donc l’espoir représenté par le leader de Paster, combiné à la perception de l’injustice, donne un mélange extrêmement explosif.

Qui ne serait pas prêt à en découdre, lorsque son espoir serait sur le point d’être détruite, de façon injuste ?

Donc le conseiller Madiambal Diagne, au lieu de réfléchir sur les causes profondes de cette crise, dans son texte, on voit clairement qu’il assimile l’appel de M. Ousmane Sonko à un appel à l’insurrection et veut le traiter comme juste un dossier judicaire classique. Cela montre que, soit qu’il n’a pas compris les enjeux, soit il manipule le président. Son analyse des manifestations est très superficielle : les destructions de biens, les blessés, les morts est, de son avis, est la faute de Ousmane Sonko qui aurait manipulé cette jeunesse assez facilement, juste par un discours. Pourtant une grande partie des parents de ses jeunes qui sont restés dans leur maison ont aussi le cœur meurtri par le sentiment d’injustice subi par Ousmane Sonko, sans pouvoir sortir l’exprimer dans la rue.

Dans toute manifestation publique, surtout non autorisée, il y a probablement des bandits qui vont s’infiltrer pour agresser, voler ou assassiner. Même en Europe ou aux États Unis, des scènes de pillages sont régulièrement constatés lors des manifestations. Donc Rester sur ces pillages et actes de banditisme que tout le monde déplore, ne devrait pas être le focus d’un conseiller du président de la république. Le ministère de l’intérieur a des spécialistes de la sécurité qui feront leur travail avec professionnalisme.

Le refus de Ousmane Sonko de déférer à la convocation et son acceptation par la suite, avec la querelle de borne fontaine qui s’en est suivi « je passe là, non tu passes par là », ne mérite pas l’attention du conseiller Diagne. Il devrait avoir d’autres priorités en tête.

Dans son texte, M. Madiambal Diagne s’emploie à traiter le leader de Pastef de bandit de grand chemin qu’il faudrait vaille que vaille neutraliser, n’est pas très objectif. Ousmane Sonko a probablement fait des erreurs durant cette crise, mais de là à déduire qu’il est un terroriste et que c’est quelqu’un qui veut bruler le pays pour son propre intérêt est trop gros à avaler.

Ce que le conseiller ne devrait jamais perdre de vue est que les institutions de la république ont été mises en place par les humains (non pas par Dieu LE TOUT PUISSANT, ni par son prophète PSL). Leur rôle est de répondre aux besoins du peuple et de rien d’autre. Une bonne partie du peuple ne se reconnait pas à ses institutions, c’est là où il faut concentrer la réflexion.

Quelle confiance la population accorde à la justice lorsque la personne poursuivie est un opposant ?

Le conseiller Diagne devrait s’atteler à aider le président à restaurer cette confiance ou à l’améliorer, au lieu de lui tenir un discours genre : si vous reculez M. Le président, cela signifie que l’état recule et si l’état recule c’est un précédent catastrophique pour l’avenir du Sénégal. Tenir un discours pareil c’est jouer sur la peur du président de la république de ne pas voir l’état s’effondrer sous son magistère.

Les présidents Diouf et Wade ont eu à reculer sur plusieurs dossiers, donc le président Sall devrait faire attention à ces oiseaux de mauvais augures. En plus leur compréhension de la république est extrêmement biaisée. Toute personne qui ne connait pas la sociologie des différentes populations du pays, devrait porter des gants avant de parler de République du Sénégal.

J’en profite pour lancer un appel aux membres de l’APR :

Ne laissez pas le président entre les mains de ces personnes qui disposent de tout, sauf de sagesse.

Aux pionniers de l’APR, n’acceptez pas que le président soit coupé de la réalité.

Cheikh THIAM