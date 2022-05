Macky Sall sur les Législatives: «Je ne peux imaginer la cohabitation au Sénégal »

Le président Macky Sall a affiché ses ambitions pour les prochaines élections législatives du 31 juillet. Selon lui, la majorité présidentielle ne cherche autre chose qu’une « nette victoire » devant l’opposition. Car, dit-il, « c’est avant tout une question de cohérence vis-à-vis des choix du peuple sénégalais, qui m’a réélu ».

Il rappelle avoir mis en place un programme économique et social « extrêmement exigeant » à savoir le Plan Sénégal émergent, qui a donné des résultats incontestables à tous égards.

« Pour que cette politique puisse se poursuivre, le gouvernement doit avoir une majorité qui lui permette de ne pas perdre de temps. L’opposition veut une cohabitation ? Vous savez très bien que, même dans les pays développés, c’est rarement une réussite. Je ne peux imaginer un tel scénario au Sénégal » a-t-il confié à Jeune Afrique.

Le chef de l’Etat de rappeler que le Sénégal est un régime présidentiel. « On élit un président et on lui donne, dans la foulée, une majorité pour gouverner. Le passage du septennat au quinquennat a modifié l’ordre des choses, mais ne change rien sur le fond : le Sénégal, comme l’Afrique, a besoin de stabilité », a-t-il ajouté.