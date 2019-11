Macky Sall : « Je ne serai plus là dans quelque temps »

Le chef de l’État sera-t-il candidat à la prochaine élection présidentielle prévue en 2024 ? En tout cas, l’apériste en chef, qui s’adressait samedi aux cadres de l’Alliance pour la République (Apr) qui organisaient un panel de haut niveau, a fait, rapporte Le Quotidien, une annonce de taille.

« Je vous invite à cultiver la collégialité, la solidarité, notre devise comme les valeurs de travail et de dignité. Mais, il faudra plus d’ouverture et de camaraderie pour sortir ce pays du sous-développement. Peu importe celui qui sera là parce que je ne serai plus là dans quelque temps », a lâché Macky Sall.