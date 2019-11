[PARCOURS] Étudiant à 75 ans : L’histoire de Diomaye Sène, le crack de l’Ucad

Retard dans les études ? Goût du Savoir ? Curiosité intellectuelle ? Voilà entre autres les questions qui taraudent la communauté universitaire au premier contact avec Diomaye Sène. À 75 ans (sur le papier), il est aujourd’hui étudiant en master II à l’Institut des droits de l’Homme et de la paix de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Et pourtant, le plus vieil étudiant du Sénégal est formel : « Je n’ai jamais fait une classe deux fois », martèle-t-il. Mais comment expliquer donc que ce polygame (quatre épouses) père de plus de 20 enfants se retrouve sur les bancs à un âge aussi avancé ?

Né vers 1944 à Toucare, village situé dans le Sine, Diomaye Sène est admis à l’école primaire en 1949. Le Cfee en poche, il fait cap sur Saint-Louis pour une formation professionnelle. « Nous étions considérés comme des demis dieux », s’enorgueillit-il. Mais une histoire de famille va tout chambouler. C’est donc parti pour une vie remplie et pleine de rebondissements en France et au Sénégal, dans l’Armée de l’air, aux Impôts et Domaines puis à l’Ucad.

SeneWeb a accompagné le patriarche dans son milieu d’apprentissage pour vous faire découvrir le plus vieil étudiant du Sénégal, parti à la retraite depuis les années 2000. Dans cette vidéo, le « sage » ne laisse aucun aspect de sa vie, y compris son baccalauréat décroché en 2012, à 68 ans.