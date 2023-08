« J’ai un problème, je ne peux plus choisir » Macky aux candidats de BBY

Le Président SALL qui a reçu carte blanche de son parti et de coalition pour choisir un candidat, a convoqué hier jeudi les têtes de pont de BBY et les candidats à la candidature.

La rencontre au Palais fut chaude. Après 4 heures d’échanges, la réunion convoquée hier par Macky SALL avec ses alliés de Benno Bokk Yaakaar (BBY) et les 11 candidats à la candidature de Bby pour la Présidentielle de 2024, n’a pu vider le contentieux.

D’après L’Obs, la désignation du candidat n’a pas pu se faire. Finalement, un délai de 72 heures supplémentaires proposé par Moustapha NIASSE a été retenu pour permettre aux prétendants de trouver des plages de convergence.

La réunion a commencé par une communication du Président Macky SALL. En face de plus d’une dizaine de chefs de partis et de coalitions de Bby, dont Moustapha Niasse (AFP), Aminata Mbengue Ndiaye (PS), Nicolas Ndiaye (LD), Me El Hadji Diouf (PTP), Modou Diagne Fada…, le Président n’a pas caché sa désolation face à la pléthore de candidats.

Il a même haussé le ton et déclaré, comme s’il est découragé : «J’ai un problème, je ne peux plus choisir.» Macky SALL a fini par proposer des primaires avec la mise en place d’un collège électoral, composé des membres du Gouvernement, des députés, des maires, des Présidents de conseil départemental, des membres du Conseil économique, social et environnemental et du Haut conseil des collectivités territoriales. Ce corps électoral devrait départager les différents candidats à la candidature de BBY.

Mais, cette piste est vite balayée par des candidats, dont Aly Ngouille NDIAYE, qui a expliqué que ce processus va profiter à certains candidats. Car les ministres pourraient pencher du côté du Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale pourrait avoir de l’avance sur les autres, avec le vote des députés. Sans compter la capacité de certains candidats d’utiliser leurs moyens pour s’acheter les voix des membres du corps électoral.

Mais avant même que le Président donne la parole aux candidats, il a permis aux têtes de pont de BBY d’exprimer leur point de vue sur la question. Une occasion saisie par des responsables comme Modou DIAGNE Fada, Thierno LO, Cheikh Tidiane GADIO, Me El Hadji DIOUF pour raisonner les candidats et les appeler à plus de respect et de sérieux.