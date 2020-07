Macky à François Collin : « En vous, je trouve un conseiller avisé, d’une discrétion exemplaire »

Le chef de l’État est visiblement très satisfait du travail abattu par l’équipe des vérificateurs à la tête de laquelle se trouve François Collin. À l’occasion, hier, de la réception des rapports de l’inspection générale d’État pour les années 2016-2019, Macky Sall a porté un témoignage élogieux à l’endroit du fils de Jean Collin.

« Je saisis l’opportunité de cette séance, pour saluer, encore une fois, votre engagement républicain, ainsi que votre contribution majeure au renforcement permanent de la performance de l’action publique.

Je magnifie votre compétence, votre dévouement, votre ardeur au Travail et votre sens élevé de l’État. En vous, je trouve, toujours, un conseiller avisé, d’une discrétion exemplaire », dira-t-il à l’endroit du Vérificateur général du Sénégal.

Des félicitations qui vont également aux collaborateurs de François Collin. « Il me plaît aussi de relever l’expertise, la loyauté, la solidarité, la réserve et la culture du Secret des Inspecteurs généraux d’État. Je tiens à les féliciter pour l’appropriation remarquable de ces valeurs fondamentales d’éthique et de déontologie, qui entretiennent l’image de l’État et l’éminente dignité de la fonction publique exercée à tous les niveaux ».

« J’associe à ces hommages les Assistants de vérification, ainsi que le personnel administratif et technique de l’IGE. Je puis vous assurer que je ne ménagerai aucun effort pour améliorer l’efficacité de cette prestigieuse institution de contrôle au rayonnement duquel je suis profondément attaché », a conclu le chef de l’État.